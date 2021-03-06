Президент украинского футбольного клуба обматерил судью в прямом эфире

Вопиющий инцидент произошел после матча 17-го тура чемпионата Украины по футболу между донецким «Олимпиком» и их земляками из «Шахтера», прошедшего в субботу, 6 марта, на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве.

«Горняки» одержали победу с минимальным счетом — 1:0. Правда, в отчетной игре и «олимпийцы» забили в ворота соперника в конце первого тайма, но арбитр взятие ворот отменил, что вызвало бурю негодования среди руководителей клуба.

В частности, наставник «Олимпика» давал флеш-интервью после поединка, когда в эфир ворвался президент клуба Владислав Гельзин и начал «сыпать» ругательствами: «Пи***ас судья, оторвал голову, на**й, так и говори, Юра [Калитвинцев], чего ты стесняешься. Чего вы молчите, б****? Что мне говорить? Все видят, 93% видят гол по телевидению. Что вы здесь рассказываете? Что эти эксперты говорят? Чистый гол отменяется! Для чего этот п***ас итальянец (глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. — Авт.) находится у нас в стране? Меняйте, с**а, их всех, б****!«

Данный инцидент уже в ближайшее время будет рассмотрен Контрольно-дисциплинарным комитетом УАФ, и владельца «Олимпика» наверняка ожидает крупный штраф и длительная дисквалификация. Добавим, что после этого поражения, ставшего для них четвертым подряд в чемпионате, «олимпийцы» занимают восьмое место, отставая на 11 очков от зоны еврокубков.

К слову, судил матч Юрий Иванов из Макеевки, который уже однажды «перешел дорогу» одному из руководителей украинских клубов. В июле прошлого года после матча первой лиги между «Агробизнесом» и «Минаем» владелец клуба из Волочиска Олег Собуцкий ворвался в судейскую и, недовольный арбитражем, приведшим к поражению его команды, избил рефери.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президента «Динамо» Игоря Суркиса оштрафовали на 50 тысяч гривен за критические высказывания в адрес комитета арбитров.

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