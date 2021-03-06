Украинский супертяж Сиренко одержал 16-ю победу в карьере: видео боя

В субботу, 6 марта, на арене AKKO International в Киеве прошел вечер бокса, организованный промоутерской компанией Ulions Boxing Promotions, главным поединком которого стал бой супертяжеловесов украинца Владислава Сиренко (16 побед, 13 из них — нокаутом) и опытного поляка Камила Соколовски (10 побед, 4 из них — нокаутом, 21 поражение, 2 ничьи).

Наш соотечественник доминировал на протяжении всего поединка, раз за разом выбрасывая удары в голову и по корпусу соперника. Впрочем, поляк выстоял все 8 раундов, и решение оставалось за судьями. И здесь они были единогласными — каждый из рефери присудил победу украинцу со счетом 80:72.

Полное видео боя

Таким образом, Сиренко продлил свою победную серию на профессиональном ринге, а также отстоял свой чемпионский пояс по версии WBC Asia, который завоевал в декабре прошлого года в поединке с Константином Довбыщенко.

Добавим, что в андеркарде главного боя также дрались еще два наших соотечественника. Игорь Шевадзуцкий (5 побед, все — нокаутом) нокаутировал уже в первом раунде беларуса Александра Нехайчика (1 победа, 5 поражений), а Олег Малиновский (26 побед, 7 из них — нокаутом) завершил поединок с Гиорги Гачечиладзе из Грузии (16 побед, 9 из них — нокаутом, 37 поражений) в пятом раунде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский боксер Александр Абрамян по прозвищу «Танк» завоевал титул WBC Asia в первом среднем весе.

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