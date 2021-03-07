В ночь на воскресенье, 7 марта, в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 259. В со-главном поединке вечера встретились чемпион в легчайшем весе россиянин Петр Ян (15 побед, 2 поражения) и ямаец Алджамейн Стерлинг (20 побед, 3 поражения).

Поединок проходил в равной борьбе, бойцы действовали с переменным успехом, но все в итоге закончилось довольно неожиданно. В четвертом раунде Ян, пока соперник находился перед ним в сидячем положении, нанес сильнейший удар коленом в голову. Бой был немедленно остановлен, а россиянин получил дисквалификацию за запрещенный прием и лишился своего титула.

ألجيمين ستيرلينغ يهزم بيوتر يان بعد أن سدد يان ركبة غير قانونية لستيرلينغ لينتهي النزال DQ و يتوج بلقب وزن الديك. #UFC259 pic.twitter.com/8A0LSME4td — UFC Arab (@UFC_Arabs) March 7, 2021

Как объяснил Хабиб Нурмагомедов, находившийся во время поединка в углу Яна, команда бить коленом поступила от секундантов россиянина, и Петр совершил запрещенное действие на автомате. «Прошу прощения и желаю скорейшего выздоровления Алджамейну. Я не хотел наносить запрещенный удар, я просто совершил большую ошибку и заплатил за это», — написал Ян на своей странице в Twitter.

Видео полного боя

Добавим, что в главном бою вечера UFC 259 поляк Ян Блахович (28 побед, 8 поражений) победил единогласным решением судей доселе непобедимого новозеландца Исраэля Адесанью (20 побед, 1 поражение) и защитил пояс чемпиона мира в полутяжелой весовой категории.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб Нурмагомедов критически высказался о карьере Конора Макгрегора в UFC.

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