27.65 / 27.85 32.93 / 33.35
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Ян — Стерлинг: видео скандального чемпионского боя в UFC

9:03 7 марта 2021
Ян&nbsp;— Стерлинг

В ночь на воскресенье, 7 марта, в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 259. В со-главном поединке вечера встретились чемпион в легчайшем весе россиянин Петр Ян (15 побед, 2 поражения) и ямаец Алджамейн Стерлинг (20 побед, 3 поражения).

Поединок проходил в равной борьбе, бойцы действовали с переменным успехом, но все в итоге закончилось довольно неожиданно. В четвертом раунде Ян, пока соперник находился перед ним в сидячем положении, нанес сильнейший удар коленом в голову. Бой был немедленно остановлен, а россиянин получил дисквалификацию за запрещенный прием и лишился своего титула.

Как объяснил Хабиб Нурмагомедов, находившийся во время поединка в углу Яна, команда бить коленом поступила от секундантов россиянина, и Петр совершил запрещенное действие на автомате. «Прошу прощения и желаю скорейшего выздоровления Алджамейну. Я не хотел наносить запрещенный удар, я просто совершил большую ошибку и заплатил за это», — написал Ян на своей странице в Twitter.

Видео полного боя

Добавим, что в главном бою вечера UFC 259 поляк Ян Блахович (28 побед, 8 поражений) победил единогласным решением судей доселе непобедимого новозеландца Исраэля Адесанью (20 побед, 1 поражение) и защитил пояс чемпиона мира в полутяжелой весовой категории.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб Нурмагомедов критически высказался о карьере Конора Макгрегора в UFC.

116

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Оказались слишком разными: Олег Винник разводится с женой

Елена Кравец и Владимир Зеленский

Не только «Квартал 95»: Елена Кравец призналась в еще одной «тайной страсти»

Максим Галкин и Алла Пугачева

Субботнее веселье в замке: Лиза Галкина и Примадонна весело сплясали с Гарри перед прогулкой

Ани Лорак

Акцент на соблазнительные формы: Ани Лорак блистала в комбинезоне с открытыми плечами и глубоким декольте

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер