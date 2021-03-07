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Спорт

Экс-футболист «Вильярреала» пропал без вести на следующий день после 25-летия

13:42 7 марта 2021
Франко Акоста

В Уругвае продолжаются поиски бывшего футболиста испанских «Вильярреала» (кстати, соперника «Динамо» в Лиге Европы) и «Расинга» Франко Акосты, который накануне пропал без вести при попытке пересечь реку в родном Уругвае, сообщает all-sport.us.

По информации источника, форвард на следующий день после своего 25-летия в компании брата пытался переплыть реку. Родственник футболиста смог выбраться на берег самостоятельно, а вот Франко исчез. Поиском Акосты занимаются спасатели и полицейские, а также водолазы.

В Уругвае продолжаются поиски пропавшего футболиста

Акоста, выступавший за сборные Уругвая U17 и U20, принадлежал «Вильярреалу» в период с 2015 по 2020 год, после чего вернулся на родину, перейдя в клуб второго дивизиона «Атенас».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отец знаменитого вратаря «Ливерпуля» Алиссона утонул в Бразилии.

Фото ФК «Атенас»

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