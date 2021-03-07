«Динамо» разгромило команду Милевского: видеообзор матча чемпионата Украины

В воскресенье, 7 марта, матчами в Киеве, Запорожье и Кропивницком продолжаются баталии в рамках 17-го тура украинской премьер-лиги.

Чемпионат Украины. 17-й тур

7 марта (воскресенье)

«Динамо» (Киев) — «Минай» — 3:0 (Сидорчук, 52, Забарный, 55, Родригес, 90, с пенальти). На 54-й минуте удален Малепе («Минай»). Молодежные составы — 6:0.

«Динамо»: Бущан, Кендзера (Родригес, 64), Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 82), Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 64), Буяльский (Андриевский, 82), Караваев, де Пена (Дуэлунд, 73), Беседин.

В связи с тем, что в первом круге соперники по просьбе столичного гранда сыграли в Киеве, вторая в сезоне встреча подопечных Мирчи Луческу и его бывшего подопечного по «Шахтеру» Василия Кобина должна была состояться на стадионе «Авангард» в Ужгороде. Но резкое ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе привело к переносу матча на столичный «Олимпийский» (динамовцы даже организовали закарпатцам чартер), где форвард «Миная» Артем Милевский впервые противостоял своей бывшей команде в официальном матче.

Подопечные Мирчи Луческу, которым в ближайший четверг на этой же арене предстоит первый поединок 1/8 финала Лиги Европы против испанского «Вильярреала», до перерыва зачастую действовали предсказуемо, без выдумки (Цыганков из-за повреждения не попал даже в заявку «бело-синих» на игру). И в итоге на табло остались гореть скучные нули. Хотя хорошие шансы отличиться были у Беседина (здорово среагировал голкипер Попович) и Буяльского (перекладина). Да и пенальти в ворота «Миная» рефери Монзуль вполне могла назначить за игру рукой в собственной штрафной Пиняшко, но после консультации с арбитром VAR харьковчанка предложила командам продолжить игру. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Чем ближе развязка сезона, тем чаще служители Фемиды принимают странные решения. Видимо, что-то знают…

После перерыва динамовцы заметно «ожили», и это сразу принесло свои плоды. На 52-й минуте Сидорчук нанес точный удар по воротам «Миная» из-за пределов штрафной площадки — 1:0. Вскоре закарпатцы остались в меньшинстве (первый в истории УПЛ футболист из ЮАР Малепе с нарушением правил прервал выход Караваева один на один с голкипером и получил прямую красную карточку), и после классного удара со штрафного де Пены Забарный коснулся мяча и увеличил преимущество «Динамо» в счете — 2:0. По большому счету, игра была сделана. Но «Динамо» еще успело довести счет до крупного. Назначенный с помощью VAR пенальти реализовал Родригес. Кстати, хозяева поля отличились с «точки» только со второй попытки: Беседин свой удар с 11-метровой отметки запорол, но Монзуль увидела нарушение правил со стороны гостей и дала динамовцам шанс перебить пенальти.

Успех позволил подопечным Мирчи Луческу сохранить четырехочковый отрыв от «Шахтера». Впереди у «бело-синих» — непростые дуэли с «Вильярреалом» (11 и 18 марта) и «Зарей» (14 марта).

Кстати, нельзя не отметить дебют в премьер-лиге в составе «Миная»… 37-летнего спортивного директора клуба Кополовца, который вышел на замену во втором тайме под аплодисменты 75 болельщиков, приехавших в столицу поддержать своих любимцев (всего игру на «Олимпийском» посетили 3 238 болельщиков).

6 марта (суббота)

«Олимпик» (Донецк) — «Шахтер» (Донецк) — 0:1 (Додо, 24). На 83-й минуте удален Бабенко («Олимпик»). Молодежные составы — 0:3.

«Мариуполь» — «Ворскла» (Полтава) — 0:1 (Кулач, 35, с пенальти). На 34-й минуте удален Быков, а на 79-й — Танковский (оба — «Мариуполь»). Молодежные составы — 1:1.

Положение команд:

1. «Динамо» — 40 очков (17 матчей);

2. «Шахтер» — 36 (17);

3. «Заря» — 29 (15);

4. «Ворскла» — 28 (17);

5. «Десна» — 27 (16);

6. «Александрия» — 22 (16);

7. «Колос» — 22 (16);

8. «Олимпик» — 17 (16);

9. «Мариуполь» — 17 (17);

10. «Днепр-1» — 15 (16);

11. «Рух» — 13 (16);

12. «Минай» — 13 (16);

13. «Ингулец» — 12 (16);

14. «Львов» — 12 (15).

Бомбардиры: 10 мячей — Виктор Цыганков («Динамо»); 9 — Захедитабар Шахаб («Олимпик» / «Заря»), Владислав Кулач («Ворскла»); 8 — Анатолий Нуриев («Минай»); 6 — Филипп Будковский, Андрей Тотовицкий (оба — «Десна»), Александр Гладкий («Заря»); 5 — Владислав Кочергин («Заря»), Евгений Селезнев («Колос»), Младен Бартулович («Ингулец»).

В 17-м туре также будут сыграны матчи: «Заря» — «Львов», «Ингулец» — «Колос» (7 марта), «Днепр-1» — «Александрия», «Рух» — «Десна» (8 марта).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент «Олимпика» Владислав Гельзин обматерил в прямом эфире арбитра.

Фото ФК «Динамо»

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