Баскетболист Тимма навестил сына-кроху и красавицу-жену, которых бросил ради Седоковой

Выступающий за подмосковную команду «Химки», латвийский баскетболист Янис Тимма недавно навестил сына, отметившись с ним на прогулке по побережью Балтийского моря в Юрмале.

«Всегда иди вперед. Не оглядывайся назад», — так Тимма подписал фото.

Как известно, Тимма, женившись на певице Анне Седаковой, окончательно перебрался в Россию, а его наследник остался с мамой в Латвии. Ранее спортсмен заявлял, что самое важное для него — это забота о сыне Кристиане. Правда, как он это будет делать на расстоянии, не уточнял.

Тем не менее, во время встречи Янис подарил малышу игрушки, чему тот был безмерно рад. По крайней мере, на обнародованном в сети фото ребенок выглядит очень счастливым.

По словам бывшей жены баскетболиста Саны Тиммы, муж предал ее и их маленького ребенка Кристиана. Мальчику на момент развода был годик.

Янис же утверждал, что они уже давно живут раздельно, осталось лишь узаконить этот развод.

Напомним, Янис Тимма и певица Анна Седокова в сентябре 2020 официально узаконили свои отношения. Для Седаковой это третий брак. Через короткое время в СМИ появились слухи о проблемах в молодой семье. «Нам пора расстаться», — на эту тему заговорила Седокова в сети. Неизвестно, имела ли певица в виду свою личную жизнь, или речь идет о блоге, в котором Седакова рассказывает женщинам, что не нужно терпеть унижения и оскорбления в отношениях.

Фото Instagram/sana_timma, Instagram/janis.timma,

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