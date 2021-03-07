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Спорт

Футболист сборной Украины Соболь забил дебютный гол за «Брюгге»

19:09 7 марта 2021
Эдуард Соболь

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь, права на которого принадлежат «Шахтеру», отличился первым результативным ударом в составе «Брюгге». На 37-й минуте домашнего поединка чемпионата Бельгии против «Зюльте-Варегема» 25-летний футболист, переболевший в ноябре прошлого года коронавирусом, при счете 1:0 со второй попытки таки пробил вратаря соперника, а подопечные Филиппа Клемана в итоге разгромили оппонента — 3:0.

Если в чемпионате страны дела у «Брюгге» идут прекрасно (15 очков отрыва от ближайшего преследователя «Антверпена» и две игры в запасе!), то из Кубка страны команда украинца вылетела, проиграв в поединке ¼ финала на поле Стандарда" (0:1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» выбило «Брюгге» из Лиги Европы.

Фото Twitter ФК «Брюгге»

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