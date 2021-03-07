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Спорт

Очаровательная украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы

20:20 7 марта 2021
Ярослава Магучих

В воскресенье, 7 марта, украинская сборная добыла еще две медали на продолжающемся в польском Торуне чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Вслед за триумфом Марины Бех-Романчук в прыжках в длину на высшую ступень пьедестала почета в прыжках в высоту поднялась красавица Ярослава Магучих, вслед за которой финишировала еще одна украинка Ирина Геращенко.

По результатам квалификации в восьмерку финалистов попали сразу три наши соотечественницы — Юлия Левченко, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

В финальных состязаниях Геращенко и Левченко успешно начали борьбу с высоты 180 см, а Магучих — со 185 см. В итоге 19-летняя вице-чемпионка мира из Днепра Магучих с первой попытки взяла все высоты, кроме последней (207 см), и с результатом 200 см стала чемпионкой Европы. Это еще что! Почин подруги по сборной подержала киевлянка Геращенко, которая с личным рекордом (198 см) завоевала серебряную медаль.

К сожалению, финка Элла Юннила не позволила украинкам занять весь пьедестал почета. С национальным рекордом (196 см) она добыла «бронзу». А вот переболевшая недавно коронавирусом киевлянка Левченко не смогла преодолеть планку на высоте 196 см и с результатом 194 см финишировала четвертой.

Ярослава Магучих с золотой медалью европейского первенства в Польше

Ирина Геращенко впервые в карьере стала вице-чемпионкой Европы

Напомним, что в феврале Магучих установила сразу два рекорда, национальный и мировой среди спортсменок до 20 лет, прыгнув в словацкой Банска-Быстрице на 206 сантиметров.

Отметим, что европейском первенстве в Польше 24-летний Владислав Мазур из Бердичева финишировал четвертым в прыжках в длину, его земляк Дмитрий Никитин стал пятым в прыжках в высоту, а наша женская эстафетная команда 4×400 стала четвертой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинку Ярославу Магучих признали лучшей легкоатлеткой Европы по итогам января 2021 года.

Фото Getty Images, dirtpix.eu

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