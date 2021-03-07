Украина не смогла поквитаться с Хорватией за поражение в отборе на футзальный Евро-2022: видео матча

В воскресенье, 7 марта, сборная Украины по футзалу, разгромившая на старте турнира команду Албании (10:3) и уступившая Хорватии (2:3), провела очередной отборочный поединок чемпионата Европы, финальную часть которого примут в следующем году Нидерланды.

В пустом дворце спорта «Юность» в Запорожье подопечные Александра Косенко сыграли со своим главным конкурентом в борьбе за победу в группе — хорватами, к сожалению, не сумев поквитаться с подопечными Маринко Мавровича за недавнее фиаско в Осиеке — 2:7 (Шотурма, 11, с пенальти, Зварич, 12 — Матошевич, 9, Маринович, 15, 23, 35, Елович, 31, Канюх, 32, Сухов, 39, в свои ворота).

Отметим, что в конце первого тайма за игру рукой за пределами штрафной площадки прямую красную карточку получил основной голкипер «желто-синих» Кирилл Ципун.

Видео матча Украина — Хорватия — 2:7

Еще в одном отборочном поединке Евро-2022 в группе 1 сборная Дании несколькими днями ранее проиграла в Тиране Албании — 2:3.

Положение команд: 1. Хорватия — 12 очков (4 матча); 2. Украина — 3 (3); 3. Дания — 3 (3); 4. Албания — 3 (4).



Напомним, что сборная Украины должна были стартовать в отборе Евро-2022 еще 27 января домашней игрой с датчанами, но, по решению УЕФА, встречу перенесли на 8 апреля, поскольку датские власти запретили своей сборной покидать пределы страны из-за пандемии коронавируса. Таким образом, «желто-синие» и скандинавы проведут в Запорожье две очные встречи подряд — 7 и 8 апреля. А 11 апреля команда Александра Косенко там же завершит выступления в группе домашней встречей с Албанией.

Добавим, что в финальный турнир чемпионата Европы, кроме хозяев турнира голландцев, выйдут восемь победителей групп, шесть лучших вторых команд, а также победитель плей-офф между двумя худшими вторыми сборными.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Бельгии в матче отбора Евро-2022 забила два гола-красавца в поединке с финнами.

Фото hns-cff.hr

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