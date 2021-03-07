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Спорт

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» забил чудо-гол «пушкой» с 65 метров

13:01 8 марта 2021
Ларги Рамазани

Судьбу ничем, казалось, неприметного матча четвертого по силе дивизиона чемпионата Испании между «Альмерией-2» и «Торредонхимено» (1:0) решил гол-шедевр.

Героем встречи стал 20-летний бельгийский полузащитник хозяев поля Ларги Рамазани. На 77-й минуте воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» решился на удар со своей половины поля, который оказался результативным. Чудо-«пушка» бельгийца стала полной неожиданностью для вышедшего из ворот голкипера гостей. Этот гол наверняка будет претендовать в 2021 году на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша.

Кстати, Ларги Рамазани, сыгравший в 2019 году за «Манчестер Юнайтед» в поединке Лиги Европы против «Астаны», родился в Бельгии в семье выходцев из Бурунди. Его старший брат Диаман Рамазани выступает за национальную сборную Бурунди.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Англии футболист забил гол-красавец ударом пяткой через себя.

Фото ФК «Альмерия»

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