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Спорт

На стадионе «Баварии» произошла трагедия

9:03 8 марта 2021
Ханс Раухштайнер

Матч грандов немецкой бундеслиги «Баварии» и дортмундской «Боруссии» (4:2), в котором польский форвард хозяев поля Роберт Левандовски отметился хет-триком, завершился трагедией. Вскоре после окончания поединка прямо на «Альянц Арене» внезапно скончался знаменитый 72-летний фотограф Ханс Раухштайнер, проработавший в мюнхенском клубе почти четыре десятилетия, сообщает официальный сайт ФК «Бавария».

За годы в профессии Раухштайнер порадовал любителей спорта множеством уникальных фотографий. В частности, его снимок голкипера «Баварии» Вальтера Юнгханса на фоне болельщиков «Ливерпуля» на стадионе «Энфилд Роуд» был признан в 1981-м Спортивным фото года.

С 1982 года Ханс работал в «Баварии», делая фото для клубного журнала и сайта, а также командные плакаты.

2000 год. Ханс Раухштайнер и тогдашний президент «Баварии» Франц Беккенбауэр перед матчем Лиги чемпионов с «Релом»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный спортивный телекомментатор Юрий Розанов скончался на 60-м году жизни.

Фото Ханса Раухштайнера, ФК «Бавария»

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