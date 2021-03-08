Футболист сборной Украины и его жена заразились коронавирусом

Футболист венгерского «Ференцвароша» и сборной Украины Игорь Харатин, включенный Андреем Шевченко в расширенный список национальной команды перед играми отбора ЧМ-2022, сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом в Instagram сообщила жена игрока Карина, которая тоже заболела COVID-19. По словам супруги футболиста, ее муж переносит болезнь в более легкой форме, чем она сама.

Отправившись на самоизоляцию, Харатин накануне пропустил поединок чемпионата Венгрии, в котором «Ференцварош» с другим украинцем Александром Зубковым в составе не удержал победу на поле «Залаэгерсега» (2:2).

В текущем сезоне 26-летний Игорь Харатин, восхитивший сеть фантастическим трюком с мячом, в 34 поединках во всех турнирах забил за команду Сергея Реброва шесть голов и отдал две результативные передачи. После 25 туров действующий чемпион Венгрии опережает ближайшего преследователя «Академию Пушкаша» на 13 очков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Игорь Харатин чудом избежал серьезной аварии в Будапеште.

Фото Instagram

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