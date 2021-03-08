В четверг, 11 марта, киевское «Динамо», выбившее из турнира «Брюгге», в присутствии болельщиков на столичном «Олимпийском» (стоимость билетов — от 100 до 800 гривен) проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против испанского «Вильярреала».

Подопечные Мирчи Луческу перед противостоянием с командой Унаи Эмери (трехкратный победитель Лиги Европы с «Севильей»!) с трудом пробились в полуфинал Кубка страны и разгромили в матче УПЛ «Минай» — 3:0 (Сидорчук, 52, де Пена, 55, Родригес, 90, с пенальти), сохранив четырехочковый отрыв от «Шахтера».

В свою очередь, «Вильярреал» перед визитом в Киев на последних минутах уступил в гостях «Валенсии» — 1:2 (Морено, 40, с пенальти — Солер, 86, с пенальти, Гуедеш, 90+2), увеличив свою безвыигрышную серию в чемпионате Испании до восьми (!) матчей и оставшись в турнирной таблице примеры на седьмой позиции.

Видеообзор матча «Валенсия» — «Вильярреал» — 2:1

Напомним, что ранее «Динамо» и «Вильярреал» уже пересекались в еврокубках в 2005 году, когда в Киеве была зафиксирована ничья (0:0), а в гостях команда с берегов Днепра капитулировала (0:2) и вылетела из Кубка УЕФА на стадии 1/16 финала. К сожалению, «Динамо» не может обыграть испанские клубы в еврокубках уже в 16 (!) матчах подряд. Последний раз киевляне побеждали представителя Испании еще в марте 1999-го, когда в поединке ¼ финала Лиги чемпионов в столице Украины был повержен «Реал» (2:0).

Кстати, наставники команд — Мирча Луческу и Унаи Эмери — уже пересекались на международной арене. В сезоне-2015/2016 возглавляемая испанцем «Севилья» не пустила «Шахтер» румына в финал Лиги Европы (2:2 — в гостях и 3:1 — дома).

В предстоящей украинско-испанской дуэли букмекеры отдают предпочтение гостям с Пиренейского полуострова. К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на выигрыш «Динамо» принимает с коэффициентом 4,05, на ничью — 3,50, на победу «Вильярреала» — 2,00.

В прямой трансляции встречу «Динамо» — «Вильярреал» в 19:55 покажет телеканал «Футбол 1» (за 55 минут до игры и после ее окончания смотрите программу «Путь в Гданьск»). Кроме того, прямой эфир из Киева запланирован на «Матч! Футбол 1» (Россия).

Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

11 марта (четверг)

«Динамо» (Киев) — «Вильярреал» 19:55 «Футбол 1», «Матч! Футбол 1»

«Манчестер Юнайтед» — «Милан» 19:55 «Футбол 3»

«Рома» — «Шахтер» 22:00 «Футбол 2», «Матч!»

«Тоттенхэм» — «Динамо» (Загреб) 22:00 «Футбол 3»

Напомним, что ответная встреча команд Луческу и Эмери состоится 18 марта на «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале (начало — в 22:00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист «Вильярреала» Франко Акоста пропал без вести на следующий день после 25-летия.

Фото ФК «Динамо»

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