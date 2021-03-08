«Я готов, Усик»: Джойс ответил на вызов украинца картинкой с Марса

Обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе Александр Усик (18 побед, 13 из них — нокаутом), одолевший осенью прошлого года Дерека Чисору, и непобедимый британец Джо Джойс (12 побед, 11 из них — нокаутом) продолжают троллить друг друга в Twitter, раскручивая свой потенциальный бой.

Когда украинец предложил сопернику провести поединок на киевском «Олимпийском», Джо с ответом не задержался.

«О, ты жив. Ты не смог наполнить ванну в Киеве, не говоря о стадионе. Скоро жду тебя в Великобритании. PS. Я соскучился за тобой», — написал Джойс.

«Мой друг, я готов продолжить учить тебя боксу даже на Марсе. Я надеюсь, ты стал лучше после нашей прошлой встречи (в 2013 году Усик победил Джойса в рамках Всемирной серии бокса. — Авт.). Соскучился тоже», — ответил Усик, приложив коллаж с рингом на Марсе и Джойсом в ванне.

«Я готов, Усик», — отреагировал на предложение украинца Джонс, приделав свое лицо к астронавту на «красной планете».

Напомним, что судьба боя Усик — Джойс за титул временного чемпиона WBO в супертяжелом весе по-прежнему не известна. Некоторые подробности переговоров раскрыл промоутер Фрэнк Уоррен.

«Мы общаемся, это самое главное, — заявил Фрэнк Уоррен в интервью YouTube-каналу SecondsOut. — Если мы будем благоразумными, то, надеюсь, сможем договориться. Если нет, то тогда поединок уйдет на промоутерские торги.

Главное препятствие в переговорах? Деньги. Все очень просто. Мы пытаемся договориться об условиях, которые будут работать и сделают этот бой реальным.

Если мы договоримся, то поединок пройдет в рамках вечера бокса от BT Sport. Переговоры с командой Усика проходят хорошо. На данный момент все нормально".

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Усик возглавил рейтинг Всемирной боксерской организации (WBO).

Фото Matchroom Boxing

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