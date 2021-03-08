Раcправа от «Десны» в заснеженном Львове и неудавшаяся месть «Днепра-1»: видеообзоры матчей УПЛ

В понедельник, 8 марта, поединками во Львове и Днепре финишировал 17-й тур УПЛ.

Чемпионат Украины. 17-й тур

8 марта (понедельник)

«Рух» (Львов) — «Десна» (Чернигов) — 0:4 (Чепурненко, 21, Картушов, 43, Будковский, 63, с пенальти, Гуцуляк, 65). Молодежные составы — 3:0.

Из-за подготовки футбольного поля «Арены Львов» к ближайшим отборочным матчам ЧМ-2022 (28 марта сборная Украины сыграет во Львове с Финляндией, а 31-го — с Казахстаном) встреча подопечных Ивана Федыка и Александра Рябоконя состоялась на стадионе «Скиф».

При этом соперникам пришлось бороться не только друг с другом, но с не самого лучшего качества газоном (еще за несколько часов до игры во Львове шел снег).

Организаторам матча во Львове пришлось убирать с футбольного поля снег

Лучше оппонента к очищенному от снега полю приноровились игроки «Десны». Еще в первом тайме новобранец гостей Чепурненко забил мяч после грубейшей ошибки новичка «Руха», четвертьфиналиста Евро-2016 исландца Сигурдссона, а Картушов реализовал выход один на один с голкипером. После перерыва реализовавший пенальти Будковский и Гуцуляк довели счет до неприличного, позволив «Десне» вернуться на четвертое место в турнирной таблице.

Кстати, в случаях с двумя первыми мячами партнерам по команде удачно ассистировал полузащитник гостей Тотовицкий, который с 11 очками (6 + 5) вышел на второе место в УПЛ по системе «гол + пас». Лидирует, как и в споре бомбардиров, динамовец Цыганков — 13 очков (10 + 3).

«Днепр-1» — «Александрия» — 0:0. Молодежные составы — 8:0.

На прошлой неделе «Александрия» в серии пенальти на «Днепр-Арене» выбила команду Игора Йовичевича из Кубка Украины. Понятное дело, хозяева поля горели желанием отомстить парням Владимира Шарана и за кубковую неудачу, и за разгромное поражение в матче первого круга УПЛ (1:4).

Большую часть игрового времени футболисты «Днепра-1» владели инициативой (угловые — 7:1 в пользу хозяев), создавали моменты (один удар головой в штангу Когута чего только стоит), но огорчить опытного голкипера Панькива так и не смогли.

7 марта (воскресенье)

«Динамо» (Киев) — «Минай» — 3:0 (Сидорчук, 52, де Пена, 55, Родригес, 90, с пенальти). На 54-й минуте удален Малепе («Минай»). Молодежные составы — 6:0.

«Заря» (Луганск) — «Львов» — 4:0 (Гладкий, 9, 16, Сайядманеш, 13, 39). Молодежные составы — 3:1.

«Ингулец» (Петрово) — «Колос» (Коваливка) — 0:0. На 87-й минуте Ориховский («Колос») не реализовал пенальти. Молодежные составы — 2:4.

6 марта (суббота)

«Олимпик» (Донецк) — «Шахтер» (Донецк) — 0:1 (Додо, 24). На 83-й минуте удален Бабенко («Олимпик»). Молодежные составы — 0:3.

«Мариуполь» — «Ворскла» (Полтава) — 0:1 (Кулач, 35, с пенальти). На 34-й минуте удален Быков, а на 79-й — Танковский (оба — «Мариуполь»). Молодежные составы — 1:1.

Положение команд:

1. «Динамо» — 40 очков (17 матчей);

2. «Шахтер» — 36 (17);

3. «Заря» — 32 (16);

4. «Десна» — 30 (17);

5. «Ворскла» — 28 (17);

6. «Александрия» — 23 (17);

7. «Колос» — 23 (17);

8. «Олимпик» — 17 (16);

9. «Мариуполь» — 17 (17);

10. «Днепр-1» — 16 (17);

11. «Ингулец» — 13 (17);

12. «Рух» — 13 (17);

13. «Минай» — 13 (16);

14. «Львов» — 12 (16).

Бомбардиры: 10 мячей — Виктор Цыганков («Динамо»); 9 — Захедитабар Шахаб («Олимпик» / «Заря»), Владислав Кулач («Ворскла»); 8 — Анатолий Нуриев («Минай»), Александр Гладкий («Заря»); 7 — Филипп Будковский («Десна»); 6 — Андрей Тотовицкий (оба — «Десна»); 5 — Владислав Кочергин («Заря»), Евгений Селезнев («Колос»), Младен Бартулович («Ингулец»).

В 18-м туре чемпионата Украины сыграют: «Минай» — «Ингулец», «Ворскла» — «Днепр-1» (13 марта), «Мариуполь» — «Колос», «Шахтер» — «Десна», «Заря» — «Динамо», «Александрия» — «Олимпик». Встреча «Львов» — «Рух» перенесена на более поздний срок.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент «Олимпика» Владислав Гельзин обматерил в прямом эфире арбитра.

Фото ФК «Днепр-1», ФК «Десна»

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