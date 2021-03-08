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Спорт

Жан Беленюк показал главных женщин своей жизни

17:19 8 марта 2021
Жан Беленюк

Двукратный чемпион мира и вице-чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе, «слуга народа» Жан Беленюк, начавший узнавать людей, которые перенесли коронавирус, по запаху, показал главных женщин своей жизни. Знаменитый спортсмен опубликовал в Instagram свое детское фото в компании бабушки и мамы.

«Женщины сыграли ключевую роль в моей жизни, — написал Жан Беленюк. — Я был с самого детства окружен их любовью и вниманием! На этом фото главные женщины моей жизни. Сегодня хочу поздравить всех представительниц прекрасного пола, как нашей страны, так и всего мира, с 8-м марта! Оставайтесь такими же очаровательными, мудрыми, красивыми и цветущими, какими вы есть».

Напомним, что мама Жана Беленюка Светлана — украинка, а папа Винсент — летчик из Руанды, который учился в Киеве в авиационном институте, но потом вернулся на родину, где шла война. Погиб отец будущего знаменитого спортсмена в Руанде, когда Жану было 11 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Жан Беленюк получил выговор от мамы.

Фото Instagram

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