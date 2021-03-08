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Спорт

Карточка Коби Брайанта ушла с молотка за рекордную сумму

19:06 8 марта 2021
Коби Брайант

Коллекционная карточка с изображением легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в прошлом году при крушении вертолета, продана на аукционе Goldin Auctions за рекордные почти 1,8 миллиона долларов (стартовая цена составляла 250 тысяч долларов). Об этом сообщил аукционный дом, специализирующегося на продаже подобных предметов коллекционирования, на своей странице в Facebook.

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«Рекорд всех времен за карточку Коби Брайанта — 1 795 800 долларов», — говорится в сообщении.

Как известно, Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения личного вертолета. Он вместе с 13-летней дочерью Джианной летел на юниорский баскетбольный матч. Из девяти пассажиров никто не выжил. Брайант в условиях плотного тумана совершал полет на вертолете Sikorsky S-76B, который считается одним из самых безопасных в мире.

Отметим, что за 20 лет игровой карьеры в НБА Коби Брайант был верен лишь одному клубу — «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с «озерными» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (в 2000-м, 2001-м, 2002-м, 2009-м и 2010-м), а в составе сборной США дважды завоевал «золото» Олимпийских игр (в 2008-м и 2012-м). Свою звездную карьеру Черная Мамба завершил в 2016 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что теща Коби Брайанта подала в суд на родную дочь.

Фото Getty Images, Facebook

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