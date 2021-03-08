Умер известный украинский футболист и тренер

В понедельник, 8 марта, в возрасте 73 лет ушел из жизни бывший футболист львовских «Карпат», а также тренер «Волыни», «Александрии» и целого ряда других команд Роман Покора. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Назаркевич.

В 1969 году полузащитник оказался причастным к сенсационному успеху «Карпат» в Кубке Советского Союза. После завершения карьеры игрока Роман Покора стал известным тренером, работая в элитном дивизионе с «Волынью» (1992−1994 годы) и «Александрией» (2001−2003 гг.), а в первой лиге — со «Скалой», «Полесьем», винницкой «Нивой», «Николаевом», «Энергетиком» и «Гелиосом».

Роман Покора (четвертый слева в верхнем ряду) в 1969 году стал с «Карпатами» обладателем Кубка СССР

Успел Роман Михайлович поработать и за рубежом — с клубами Молдовы, Польши, Азербайджана и Грузии. В 2009 году возглавляемый специалистом «Симург» стал бронзовым призером чемпионата Азербайджана.

В последние годы у Романа Покоры были проблемы со здоровьем. Он умер в больнице.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер бывший главный тренер «Карпат» Валентин Ходукин.

Фото ФК «Карпаты»

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