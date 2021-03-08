27.67 / 27.84 32.99 / 33.28
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Умер известный украинский футболист и тренер

20:18 8 марта 2021
Роман Покора

В понедельник, 8 марта, в возрасте 73 лет ушел из жизни бывший футболист львовских «Карпат», а также тренер «Волыни», «Александрии» и целого ряда других команд Роман Покора. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Назаркевич.

В 1969 году полузащитник оказался причастным к сенсационному успеху «Карпат» в Кубке Советского Союза. После завершения карьеры игрока Роман Покора стал известным тренером, работая в элитном дивизионе с «Волынью» (1992−1994 годы) и «Александрией» (2001−2003 гг.), а в первой лиге — со «Скалой», «Полесьем», винницкой «Нивой», «Николаевом», «Энергетиком» и «Гелиосом».

Роман Покора (четвертый слева в верхнем ряду) в 1969 году стал с «Карпатами» обладателем Кубка СССР

Успел Роман Михайлович поработать и за рубежом — с клубами Молдовы, Польши, Азербайджана и Грузии. В 2009 году возглавляемый специалистом «Симург» стал бронзовым призером чемпионата Азербайджана.

В последние годы у Романа Покоры были проблемы со здоровьем. Он умер в больнице.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер бывший главный тренер «Карпат» Валентин Ходукин.

Фото ФК «Карпаты»

1036

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Пугачева и Юля Проскурякова

Жена Игоря Николаева поразила своим ростом рядом с Аллой Пугачевой

комаров кучеренко

Дмитрий Комаров назвал главное чувство мужчины к женщине, и это не любовь

Олег Винник

Оказались слишком разными: Олег Винник разводится с женой

Меган Маркл

Меган Маркл заявила, что думала о самоубийстве, что Кейт Миддлтон довела ее до слез и что ее сына лишили титула из-за сомнений в цвете его кожи

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер