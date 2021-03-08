«Рома» — «Шахтер»: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы

В четверг, 11 марта, чемпион Украины «Шахтер», выбивший из еврокубков израильский «Маккаби», проведет на римском «Стадио Олимпико» первый поединок 1/8 финала Лиги Европы против команды своего бывшего тренера Пауло Фонсеки и экс-одноклубника Генриха Мхитаряна — итальянской «Ромы».

Подопечные Луиша Каштру после двух неудач кряду (поражение в УПЛ от «Зари» — 0:1 и вылет из Кубка Украины от «Агробизнеса» — 0:1) победили в чемпионате Украины «Олимпик» — 1:0 (Додо, 24) и по-прежнему занимают в турнирной таблице второе место с четырехочковым отставанием от «Динамо».

В свою очередь, домашняя победа над «Дженоа» — 1:0 (Манчини, 24) позволила «Роме» подняться в серии А на четвертую позицию.

Видеообзор матча «Рома» — «Дженоа» — 1:0

В прежние годы «Рома» и «Шахтер» трижды пересекались в Лиге чемпионов. Четыре раза побеждал «Шахтер» и дважды — «Рома». При этом по итогам двухматчевых поединков на вылет каждый клуб по разу проходил дальше.

В предстоящем в столице Италии противостоянии букмекеры отдают предпочтение римлянам. К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на выигрыш «Ромы» принимает с коэффициентом 1,67, на ничью — 4,50, на победу дончан — 5,20.

В прямой трансляции встречу «Рома» — «Шахтер» в 22:00 покажет телеканал «Футбол 2». Кроме того, прямой эфир из Рима запланирован на «Матч!» (Россия).

Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

11 марта (четверг)

«Динамо» (Киев) — «Вильярреал» 19:55 «Футбол 1», «Матч! Футбол 1»

«Манчестер Юнайтед» — «Милан» 19:55 «Футбол 3»

«Рома» — «Шахтер» 22:00 «Футбол 1», «Матч!»

«Тоттенхэм» — «Динамо» (Загреб) 22:00 «Футбол 3»

Напомним, что ответная встреча команд Луиша Каштру и Пауло Фонсеки состоится 18 марта на киевском «Олимпийском» (начало — в 19:55).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире матч Лиги Европы «Динамо» — «Вильярреал».

Фото uefa.com

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