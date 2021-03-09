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Спорт

Яремчук с передачи Безуса принес «Генту» победу в чемпионате Бельгии: видео гола

9:46 9 марта 2021
Роман Яремчук

Бывший соперник киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов «Гент» добыл тяжелую домашнюю победу над одним из лидеров чемпионата Бельгии «Остенде» — 1:0. Мяч, решивший судьбу поединка на 41-й минуте забил форвард сборной Украины Роман Яремчук, которому удачно ассистировал его партнер по национальной команде Роман Безус.

Отметим, что Яремчук, отыгравший до 92-й минуты, отличился 15-м голом в сезоне и в списке лучших бомбардиров чемпионата Бельгии вышел на четвертое место (лидирует с 25 голами нигерийский форвард-великан «Генка» Пол Онуачу). Что же касается Безуса, замененного на 67-й минуте, то экс-динамовец отдал третью голевую передачу в сезоне. Добавим, что уже в компенсированное время в составе хозяев поля в игру вступил еще один футболист сборной Украины Игорь Пластун.

В игре против «Остенде» украинец Роман Безус отметился третьей голевой передачей в сезоне

Успех позволил «Генту» с 40 очками и игрой в запасе подняться в чемпионате Бельгии на 10-е место. От идущего четвертым «Остенде» самая «украинская» команда лиги отстает на шесть пунктов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роман Яремчук оформил хет-трик в ворота «Мускрона».

Фото ФК «Гент»

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