Двукратный обладатель «Золотого мяча» Роналдо пятый раз станет отцом

Легендарный экс-форвард «Барселоны», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо, владеющий испанским футбольным клубом «Вальядолид», пятый раз станет отцом. О своей беременности сообщила девушка 44-летнего Зубастика — бразильская модель Селина Локс, ради которой двукратный чемпион мира в 2015 году бросил невесту Паулу Мораиш.

«Нет слов, чтобы описать этот момент! Начинается новый этап в моей жизни. И с ним приходит большая ответственность.

На протяжении 30 лет своей жизни я всегда ловила себя на мысли, что когда-нибудь настанет этот момент. Ну, вот и я, с этим безмерным счастьем внутри меня!" — написала Селина в Instagram, живущая с возлюбленным в Мадриде.

Отметим, что у двукратного обладателя «Золотого мяча» уже есть четыре ребенка от предыдущих отношений — 20-летний Роналд, 15-летний Александр, 12-летняя Мария София и 10-летняя Мария Алиса. Примечательно, что в декабре 2010 года Роналдо решился на вазэктомию (хирургическая операция, при которой производится перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков), чтобы, по его же словам, «прикрыть фабрику по производству детей».

2015 год. Дети Роналдо от предыдущих отношений

Роналдо, Селина и дочери футболиста Мария Алиса и Мария София

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый английский футболист Джейми Варди пятый раз стал отцом.

Фото Instagram

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