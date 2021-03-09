Знаменитый теннисист обманул смерть во время ралли в Аргентине: момент аварии попал на видео

Знаменитый аргентинский теннисист Давид Налбандян, заработавший за карьеру более 11 млн долларов, чудом выжил в серьезной аварии в ходе ралли у себя на родине. 39-летний гонщик во время прохождения поворота потерял контроль над машиной, после чего автомобиль спортсмена пять раз перевернулся на полной скорости, прежде чем упасть на бок.

К счастью, и сам Давид, уже попадавший в аварии на гоночных трассах в апреле 2015-го и ноябре 2016-го, и второй пилот избежали серьезных травм.

«Теннис был моей работой, а гонки — мое хобби. Это совсем другое. У меня здесь нет давления. Я учусь и стараюсь изо всех сил, но не как профессионал», — рассказывал аргентинец, у которого есть армянские и итальянские корни, в 2016 году.

Отметим, что Налбандян — единственный в истории аргентинский теннисист, доходивший до полуфинала или выше на всех четырех турнирах «Большого шлема». В 2002 году он играл в решающем поединке Уимблдона, где уступил австралийцу Ллейтону Хьюитту. В 2005-м аргентинец стал чемпионом итогового турнира ATP в одиночном разряде. В 2008 году посол Армении в Аргентине вручил Налбандяну в Буэнос-Айресе армянский паспорт.

В финале итогового турнира ATP в 2005 году Давид Налбандян победил легендарного швейцарца Роджера Федерера

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что выживший в авиакатастрофе «Шапекоэнсе» парень уцелел после падения автобуса в 100-метровую пропасть.

Фото Getty Images, Twitter

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