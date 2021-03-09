С одной оговоркой: тренер-«нюхач» объявил об уходе из сборной Германии

Главный тренер сборной Германии по футболу 61-летний Йоахим Лев объявил об уходе из сборной Германии, которую он привел к триумфу на ЧМ-2014. Правда, знаменитый специалист покинет бундестим не прямо сейчас, а после финального турнира Евро-2020, который состоится летом 2021-го.

Контракт немца действовал до ЧМ-2022, но Лев решил досрочно расторгнуть соглашение, и Немецкий футбольный союз принял его отставку (зарплата тренера в бундестим составляет 3,8 млн евро в год).

«Я сознательно иду на этот шаг, преисполненный гордостью и огромной благодарностью, — прокомментировал своей решение Йоахим Лев. — В то же время я остаюсь очень мотивированным в плане предстоящего чемпионата Европы. Я горжусь, потому что для меня быть частью национальной сборной — большая честь и нечто особенное.

Я работал с лучшими футболистами страны почти 17 лет и помогал им в их развитии. У меня были большие триумфы и болезненные поражения, но прежде всего — множество чудесных и волшебных моментов, не только победа на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

Перед предстоящим Евро у меня все еще очень много энергии и амбиций. Я сделаю все возможное, чтобы сделать наших болельщиков счастливыми и добиться успеха на этом турнире".

Напомним, что специалист был главным тренером сборной Германии с августа 2006 года. Под его руководством немцы не только стали чемпионами мира в 2014 году, но и добыли «серебро» Евро-2008, а также «бронзу» ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016.

Кстати, на Евро-2016 Лев получил прозвище «нюхач» за то, что в матче с Украиной засунул руку в штаны, а после этого понюхал ее.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Йоахима Лева экстренно госпитализировали из-за проблем с кровообращением.

Фото dfb. de

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