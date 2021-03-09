Украина впервые примет чемпионат Европы по бадминтону

В Украине впервые пройдет чемпионат Европы по бадминтону, являющийся самым престижным европейский турниром, участие в котором ежегодно принимают более 200 лучших спортсменов континента. Традиционно чемпионат определяет лучших игроков года в женской и мужской одиночных категориях, парных и смешанной парной категориях. Чемпионат в Киеве станет решающим соревнованием в отборе на Олимпиаду в Токио.

«Евро-2021 по бадминтону в Украине — это повод для гордости за нашу страну и признак доверия к Украине как надежному партнеру. При поддержке государства и наших партнеров мы готовы провести чемпионат Европы по бадминтону в Киеве на высшем уровне», — заявил президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров на открытом заседании Правительственного организационного комитета чемпионата Европы по бадминтону 2021 года, состоявшемуся во вторник, 9 марта, на НСК «Олимпийский».

В заседании также приняли участие заместитель генерального секретаря Европейской конфедерации бадминтона Джимми Андерсен, руководящий состав оргкомитета соревнований и представители совета Федерации бадминтона Украины.

Президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров (справа) и заместитель генерального секретаря Европейской конфедерации бадминтона Джимми Андерсен

Джимми Андерсен отметил высокий уровень готовности Украины к чемпионату и пожелал Киеву яркого спортивного праздника.

«Бадминтон — один из самых массовых олимпийских видов спорта. К Украине будет приковано внимание миллионов людей в мире. Уверен, турнир пройдет на высоком уровне и покажет, что Украина — это великое спортивное государство», — выразил уверенность Андерсен.

Планируется, что в Киев приедут ведущие звезды европейского бадминтона.

Напомним, что решение о проведении чемпионата Европы по бадминтону в Украине было принято в августе 2019 года, а сам турнир должен был пройти 21−26 апреля 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 его перенесли.

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