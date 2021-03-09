Свитолина проиграла на престижном турнире в Дубае экс-второй ракетке мира из России: видеообзор матча

Во вторник, 9 марта, сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина (пятая в мировом рейтинге), дошедшая до третьего круга состязаний в Дохе, уступила в первом же матче на престижном турнире в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом 1 миллион 835 тысяч долларов.

В поединке второго раунда 26-летняя одесситка проиграла в трех сетах экс-второй ракетке мира, чемпионке US Open-2004 и «Ролан Гаррос"-2009 в одиночном разряде 35-летней россиянке Светлане Кузнецовой (41-я) — 6:2, 4:6, 1:6.

Общий счет в противостоянии соперниц стал 4:2 в пользу украинки. Единственный раз Свитолина ранее проиграла Кузнецовой еще на Кубке Кремля в Москве в 2016 году. Тогда украинке перед матчем поступали угрозы и обещания расправы в случае победы.

По иронии судьбы, Свитолина уже четвертый раз в 2021 году сразилась на корте с соперницами из России. Звонареву и Александрову Элина обыграла, а вот Кудерметовой и Кузнецовой уступила.

Участие в соревнованиях в Эмиратах, которые украинка выиграла в 2017 и 2018 годах, принесло ей 13 300 долларов призовых.

Соперницей Кузнецовой в четвертьфинале турнира станет Барбора Крейчикова из Чехии (63-я), оставившая за бортом соревнований Елену Остапенко из Латвии (51-я) — 6:3, 6:1. Кстати, 25 -летняя чешка — чемпионка Уимблдона-2018 и «Роллан Гаррос"-2018 в парном разряде и трехкратная победительница Australian Open (2019, 2020, 2021 гг.) в миксте.

Напомним, что за годы выступлений на корте Элина Свитолина заработала более 20 млн долларов «грязными», выиграв турниры WTA в Баку (2013 и 2014 годы), Марракеше (2015-й), Куала-Лумпур (2016-й), Торонто, Риме, Стамбуле, Дубае и Тайпее (2017-й), Риме, Дубае, Брисбене, Сингапуре (2018-й), а также Мотеррее и Страсбурге (2020-й).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Элина Свитолина после расставания с Гаэлем Монфисом снялась в откровенной фотосессии.

Фото Twitter WTA

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