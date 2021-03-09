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Спорт

Дерюгина и сестры Семеренко стали орденоносцами: Зеленский «уважил» знаменитых спортсменок

17:18 9 марта 2021
Ирина Дерюгина

Обнародован указ Владимира Зеленского от 8 марта о награждении государственными наградами и присвоении почетных званий 109 украинкам по случаю Международного женского дня.

Среди награжденных — старший тренер национальной сборной Украины по художественной гимнастике, первый вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина и чемпионка Европы 2020 года по биатлону Валентина Семеренко, которые получили ордена «За заслуги» II степени.

Сестра биатлонистки, призер чемпионата Европы-2021 Вита Семеренко отмечена орденом «За заслуги» III степени, а призер чемпионата мира по биатлону-2021 Елена Пидгрушная — орденом княгини Ольги I степени.

В список спортсменок, получивших орден княгини Ольги II степени, также включены призер чемпионата мира-2021 по биатлону Анастасия Меркушина, призер чемпионата Европы-2021 Ирина Петренко, чемпионка Европы 2020 года по велосипедному спорту Елена Старикова и чемпионка Европы 2020 года по вольной борьбе Юлия Ткач.

Напомним, что в Институте национальной памяти не видят смысла оставлять 8 марта выходным днем.

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