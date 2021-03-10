«Порту» вдесятером вышвырнул «Ювентус» с Криштиану Роналду из Лиги чемпионов: видеообзоры матчей

Во вторник, 9 марта, по итогам матчей с сумасшедшей интригой на пустых аренах в Турине и Дортмунде определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов-2020/2021. Дальше — без Криштиану Роналду и «Ювентуса»!

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи

«Ювентус» (Италия) — «Порту» (Португалия) — 3:2 в дополнительное время (Кьеза, 49, 63, Рабьо, 117 — Сержиу Оливейра, 19, с пенальти, 115). На 54-й минуте удален Тареми («Порту»). Первый матч — 1:2.

Чемпион Италии во главе со звездным Криштиану Роналду рисковал второй год подряд завершить борьбу на стадии 1/8 финала ЛЧ. В прошлом сезоне туринцы удостоились пощечины от скромного «Лиона» (0:1 и 2:1), на сей раз им в первом матче неожиданно насолил еще один европейский середняк «Порту».

Более того, португальцы благодаря реализованному пенальти повели в счете и в Турине. Теперь «Ювентусу» нужно было забивать как минимум дважды. Правда, ошарашенные таким развитием событий Криштиану Роналду и компания до перерыва не отличились ни разу, хотя попытки были (как, впрочем, и у португальцев).

Все изменилось на поле после беседы Андреа Пирло по душам с подопечными в перерыве. Сначала Кьеза, отличившийся и в Португалии, после передачи Криштиану Роналду (40-й для португальца в ЛЧ!) сравнял счет. А вскоре «Юве» серьезно подсобил иранский легионер «Порту» Тареми, вмиг превратившийся из героя (именно он в первом тайме заработал пенальти) в изгоя. После остановки игры форвард зачем-то зарядил по мячу, на ровном месте получил глупейшую вторую в поединке желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Казалось, «Ювентусу» не составит большого труда реализовать численное преимущество, тем более, что неудержимый Кьеза вскоре оформил «дубль». Но в итоге для определения четвертьфиналиста понадобилось дополнительное время.

А в овертайме случилось чудо. «Порту» забил в меньшинстве! Сержиу Оливейра мощно «выстрелил» издали со штрафного, мяч в стенке пролетелел между ног Криштиану Роналду, и Щесны не спас свою команду от гола. Точный удар Рабьо стал для парней Андреа Пирло слабым утешением (португальцы прошли соперника за счет большего числа голов на чужом поле). Браво, парни из «Порту», как же вы сражались!

0:1 Сержиу Оливейра (19-я мин., с пенальти)

1:1 Кьеза (49-я мин.)

2:1 Кьеза (63-я мин.)

2:2 Сержиу Оливейра (115-я мин.)

3:2 Рабьо (117-я мин.)

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Севилья» (Испания) — 2:2 (Холанд, 35, 54, с пенальти — Эн-Несири, 69, с пенальти, 90+6). Первый матч — 3:2.

После фиаско в первом поединке с немцами на арене «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» смогла выиграть лишь один из четырех проведенных матчей, потерпев три подряд поражения (в чемпионате страны от «Барселоны» — 0:2 и «Эльче» — 1:2, а также в Кубе Испании от «Барсы» — 0:3), что не могло не огорчить болельщиков команды. С другой стороны, подопечные Хулена Лопетеги в групповом турнире ЛЧ взяли в гостях семь очков из девяти: сыграв вничью с «Челси» (0:0), а также победив «Краснодар» (2:1) и «Ренн» (3:1). «Сдаваться запрещено!» — напутствовало «Севилью» на подвиг в Германии испанское издание Marca.

И гости из Андалусии с первой и до последней минуты делали в чаше стадиона «Сигнал Идуна Парк» все возможное для спасения. Но у нынешней «Боруссии» есть бриллиант — 20-летний норвежец Холанд, который на 35-й и 54-й минутах забил свои 19-й (!) и 20-й (!) голы в 14 матчах Лиги чемпионов в итоге вывел «Боруссию» в первый для дортмундцев с 2017 года четвертьфинал турнира. Хотя как же жарко было на поле, когда марокканец Эн-Несини оформил «дубль», и «Севилья» едва не перевела выяснение отношений в овертайм!

Как сообщает Squawka, Холанд — первый игрок в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить не менее двух голов в четырех (!) матчах подряд. Эрлинг последовательно оформил по «дублю» в ворота «Брюгге», затем забил дважды «Севилье» в выездном поединке, а теперь и в игре на своем поле. И не удивительно, что именно он с 10 точными ударами по-прежнему возглавляет бомбардирскую гонку текущего розыгрыша ЛЧ.

Кстати, «веселые картинки» с отмененнным турецким рефери Чакыром во втором тайме голом Холанда, назначенным вместо этого пенальти и перебитием норвежцем 11-метрового удара смотрите в видеообзоре матча.

Напомним, что в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся также матчи: «ПСЖ» — «Барселона», «Ливерпуль» — «Лейпциг» (10 марта), «Манчестер Сити» — «Боруссия» М., «Реал» — «Аталанта» (16 марта), «Челси» — «Атлетико» и «Бавария» — «Лацио» (17 марта).

Жеребевка пар ¼ и ½ финала ЛЧ состоится 19 марта (в 13:00), а сами поединки — 6/7 апреля и 13/14 апреля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире поединок Лиги Европы «Динамо» — «Вильярреал».

Фото Twitter ФК «Ювентус»

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