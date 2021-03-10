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Спорт

В дом вратаря сборной Швеции ворвались бандиты с мачете

12:06 10 марта 2021
Робин Ульсен

Вратарь английского «Эвертона» и сборной Швеции Робин Ульсен был ограблен на глазах у семьи в своем доме близ Ливерпуля, сообщает The Sun.

Бандиты в масках и с мачете в руках ворвались в жилище арендованного у «Ромы» 31-летнего футболиста и угрожали расправой супруге шведа — визажисту Миа Линдгрен и двум его маленьким детям — 5-летнему Александру и 2-летней Алисии. Опасаясь за безопасность своих близких, Робин отдал грабителям дорогие украшения и часы.

Благо никто не пострадал. Полиция ведет расследование. «Эвертон» уже предоставил своему голкиперу и его близким охрану, заодно предложив психологическую поддержку.

Робин Ульсен с женой и детьми

Напомним, что совсем недавно нападению подвергся дом тренера «Эвертона» Карло Анчелотти. В тот момент, когда дома находилась дочь итальянского специалиста, злоумышленники вынесли из его особняка сейф.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дом обладателя «Золотого мяча» Паоло Росси ограбили во время его похорон.

Фото Twitter, Instagram

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