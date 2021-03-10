Избили до крови и обматерили в прямом эфире: на матч «Заря» — «Динамо» назначен скандальный арбитр

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) обнародовал фамилии рефери, которым доверено судить матчи 18-го тура отечественной премьер-лиги.

В частности, на одном из центральных поединков тура между «Зарей» и «Динамо» в Запорожье 14 марта (на столичном «Олимпийском» в этот же день и в то же время — в 17:00 — сразятся «Шахтер» и «Десна») будет работать рефери Юрий Иванов.

Напомним, что в прошлом туре этот служитель Фемиды оказался в эпицентре скандала, не засчитав гол «Олимпика» в ворота «Шахтера» (по крайней мере, пенальти в ворота горняков, когда голкипер Трубин толкнул соперника, в том эпизоде был точно), за что удостоился матерной тирады в прямом телеэфире от президента проигравшего клуба Владислава Гельзина.

Видео отмененного гола в поединке «Олимпик» — «Шахтер»

Более того, именно Иванов прошлым летом судил матч первой лиги между «Агробизнесом» и «Минаем», после которого основатель клуба из Волочиска Олег Собуцкий, обвинив рефери в предвзятости, ворвался в судейскую комнату и избил его, получив после этого пожизненную дисквалификацию (кроме того, «Агробизнес» был оштрафован на 500 тысяч гривен). Сам арбитр тогда, напомним, снял побои и написал заявление в полицию.

После матча «Агробизнес» — «Минай» Юрий Иванов снял побои и написал заявление в полицию

«На поединок с участием принципиальных соперников „Шахтера“ нельзя было назначить рефери не из Донецкой области?» — вполне резонно задаются вопросом болельщики.

Добавим, что обязанности арбитра VAR в матче на «Славутич-Арене» будет выполнять харьковчанка Екатерина Монзуль, судившая встречу подопечных Мирчи Луческу и Виктора Скрипника в первом круге (1:1). В этом сезоне рефери, находясь на поле со свистком, уже удаляла динамовца Сидорчука и игрока «Зари» Жуниньо (так уж совпало, что в обоих случаях — в игре с «Шахтером»).

Словом, с нетерпением ждем матча лидеров (начало игры «Заря» — «Динамо» 14 марта — в 17:00, прямая трансляция — на телеканале УНИАН). Скучно, похоже, не будет — слишком высоки ставки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президента «Динамо» Игоря Суркиса оштрафовали на 50 тысяч гривен за критические высказывания в адрес комитета арбитров.

Фото ФК «Львов»

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