В среду, 10 марта, главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу и один из футболистов команды в конференц-зале тренировочной базы столичного клуба в Конче-Заспе пообщаются с представителями СМИ перед намеченным на 11 марта на «Олимпийском» первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против испанского «Вильярреала».

Прямую видеотрансляцию пресс-конференции, которую проведет YouTube-канал ФК «Динамо», смотрите (в 16:30) на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Отметим, что команда Унаи Эмери решила после прилета в нашу страну максимально ограничить контакты, отказавшись в Киеве от предматчевой пресс-конференции и тренировки на «Олимпийском» (испанцы пообщались с представителями СМИ и провели занятие еще перед вояжем). Сразу после прибытия в столицу Украины (посадка чартера «Вильярреала» в аэропорту «Борисполь» ожидается 10 марта в 19:20) делегация испанского клуба отправится в отель Hilton.

Кстати, судить поединок «Динамо» — «Вильярреал» УЕФА доверил бригаде служителей Фемиды из Англии во главе с 36-летним Майклом Оливером — потомственным рефери (его отец Клайв — также был футбольным судьей), в повседневной жизни работающим в сфере страхования. Ранее британец четырежды пересекался на поле с украинскими командами: Украина (U21) — Словения (U21) — 2:0 в 2012-м, «Стяуа» — «Динамо» — 0:2 в 2014-м, «Шахтер» — «Базель» — 4:1 в 2020-м и «Барселона» — «Динамо» — 2:1 в 2020-м.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире поединок «Динамо» — «Вильярреал».

Фото ФК «Динамо»

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