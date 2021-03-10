Осталась одна подпись: легендарный стадион «Маракана» назовут именем Пеле

Одна из самых знаменитых футбольных арен мира — стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро, переоборудованный в разгар пандемии коронавируса в полевой госпиталь, в ближайшее время будет переименован в честь Пеле, сообщает O Globo.

Депутаты штата Рио-де-Жанейро уже проголосовали за переименование футбольной святыни («Маракана» получила свое название от маленькой речушки, протекающей неподалеку) в честь трехкратного чемпиона мира. Теперь документ предстоит подписать исполняющему обязанности губернатора Клаудио Кастро. После переименования стадион будет называться «Эдсон Арантес ду Насименту — Король Пеле».

Сейчас официальное название арены — «Журналишта Марио Фильо», в честь журналиста, который пролоббировал строительство. Большинство бразильцев называют его просто «Маракана» по названию района.

Как известно, 80-летний Пеле неоднократно играл на «Маракане», и именно там в 1969 году в составе «Сантоса» он забил в ворота «Васко да Гама» свой 1000-й гол.

Мяч, которым легендарный Пеле 19 ноября 1969 года на стадионе «Маракана» забил 1000-й гол в своей карьере

До 1999 года открытый в 1950-м стадион считался самым вместительным в мире (в финальном матче ЧМ-1950 Бразилия — Уругвай арена вместила 199 854 зрителя). После реконструкции «Маракана», принимавшая также решающий поединок чемпионата мира 2014 года Германия — Аргентина (1:0), рассчитана на 78 тысяч зрителей.

Долгое время «Маракана» была самым вместительным стадионом мира

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стадион в Неаполе переименован в память о Диего Марадоне.

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