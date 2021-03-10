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Спорт

Пока папа в Париже: жена Месси мило поздравила сына с днем рождения

18:07 10 марта 2021
Жена Лионеля Месси с сыном Чиро


Жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо, пока ее муж в составе «Барселоны» готовится в Париже к матчу Лиги чемпионов с «ПСЖ», трогательно поздравила с днем рождения младшего сына Чиро, которому 10 марта исполнилось три годика.

«Сегодня день рождения моего малыша. Мы так тебя любим, Чиро! Пусть ты всегда будешь таким счастливым», — написала Антонелла, у которой 13,3 млн подписчиков в Instagram.

Напомним, что в семье звезды футбола растут три мальчика — 8-летний Тьяго, 5-летний Матео и 3-летний Чиро. Недавно Антонелла показала, как их сыновья бурно реагируют на гол знаменитого папы.

Лионель Месси с женой и сыновьями

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в семье Лионеля Месси появился милый щенок Абу.

Фото Instagram

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