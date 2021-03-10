Украина победила Фареры в отборе на гандбольный Евро-2022

В среду, 10 марта, мужская сборная Украины по гандболу отпраздновала первую победу в отборочном цикле чемпионата Европы, финальную часть которого с 13 по 30 января 2022 года примут Венгрия и Словакия.

На площадке киевского Дворца спорта подопечные Николая Степанца без поддержки болельщиков победили команду Фарерских островов.

Украина — Фарерские острова — 25:21 (15:13)

Украина: Комок, Терехов; Буйненко (1 мяч), Акименко (7), Куриленко (1), Денисов (1), Садовой (1), Дорощук, Жук, Донцов (3), Горига (4), Бурзак (1), Захаров (1), Миноцкий (2), Курбатко, Ильченко (3).

Отметим, что самым результативным игроком встречи в составе украинской сборной стал правый крайний польского клуба «Азоты Пулавы» Андрей Акименко, забросивший 7 мячей.

Напомним, что ранее «желто-синие» в рамках отбора на Евро-2022 провели две встречи на нейтральной площадке в Минске против России: в первом поединке была зафиксирована ничья — 27:27, а во втором удача улыбнулась нашим соперникам — 30:28.

Еще в одном матче в группе 3 10 марта в Москве сыграют Россия и Чехия.

Положение команд: 1. Россия — 3 очка (2 матча); 2. Украина — 3 (3); 3. Фареры — 0 (1); 4. Чехия — 0 (0).

В следующем поединке наша команда снова сразится с фарерцами. В воскресенье, 14 марта, парни Степанца сыграют на площадке островитян в Торсхавне, где в отборе на предыдущий Евро с большим трудом дожали соперника на последней минуте (27:26). Кстати, нынешний премьер-министр Фарер Бардур оа Стейг Нильсен — бывший голкипер гандбольной сборной страны.

Отметим, что в финальный турнир Евро выйдут сборные, занявшие в своих группах первые и вторые места, а также четыре лучшие команды, финишировавшие в квартетах на третьих позициях.

В финальную стадию уже квалифицировались сборные Словакии и Венгрии (хозяева турнира), Испании (победитель Евро-2020) и Хорватии (серебряный призер Евро-2020). За оставшиеся 20 путевок сражаются 32 команды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 130-килограммовый толстяк-бомбардир стал звездой чемпионата мира по гандболу.

Фото Федерации гандбола Украины

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