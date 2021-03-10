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Спорт

Нардеп-борец Беленюк «посидел» в Лукьяновском СИЗО

22:40 10 марта 2021
Беленюк

Двукратный чемпион мира и вице-чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе, нардеп от «Слуги народа» Жан Беленюк в Киевском СИЗО встретился с несовершеннолетними заключенными.

По его словам, общались на разные темы — о спорте, культуре в разных странах мира, жизненных ситуациях.

Беленюк отметил, что в СИЗО у ребят есть возможность играть в футбол, теннис, заниматься другими видами спорта. Многие говорили о том, что вернувшись к привычному ритму жизни, снова пойдут на спортивное секции.

«Каждый может допустить ошибку в своей жизни… Главное — вынести правильный урок и постараться больше не оступаться на своем пути до достижения успеха в жизни! Лично знаю случаи, когда секунда несдержанности или необдуманности ломала карьеру и жизни перспективным чемпионам», — отметил спортсмен.

Напомним, 8 марта Жан Беленюк показал главных женщин своей жизни — в Instagram он опубликовал свое детское фото в компании бабушки и мамы.

Фото Instagram/zhanbeleniuk

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