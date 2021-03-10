Роскошный гол Месси в Париже не спас «Барселону» от фиаско в Лиге чемпионов: видеообзоры матчей

В среду, 10 марта, в Париже и Будапеште определились еще два четвертьфиналиста Лиги чемпионов. Вслед за «Порту», сенсационно выбившим из турнира «Ювентус», и дортмундской «Боруссией», прошедшей «Севилью», в восьмерку сильнейших команд турнира пробились «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпуль». Лионель Месси, как и Криштиану Роналду, теперь будет смотреть Лигу чемпионов по телевизору. «Инопланетян» не будет в ¼ финала ЛЧ впервые с 2005 года!

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи

«ПСЖ» (Франция) — «Барселона» (Испания) — 1:1 (Мбаппе, 31, с пенальти — Месси, 37). На 45+3-й минуте Месси («Барселона») не реализовал пенальти. Первый матч — 4:1.

Болельщики парижского клуба, памятуя о том, как «Барселона» четыре года назад, на этой же стадии турнира, смогла совершить, казалось, невозможное (после гостевого провала — 0:4 каталонцы разгромили «ПСЖ» в родных стенах — 6:1!), решили на сей раз выход в четвертьфинал заранее не праздновать. Мало ли.

Более того они, насколько могли, пытались помешать каталонским звездам сконцентрироваться на предстоящем матче на «Парк де Пренс». Для начала фанаты"ПСЖ" подготовили оскорбительный баннер, адресованный поп-исполнительнице Шакире, которая состоит в браке с защитником «Барселоны» Пике, не приехавшим в Париж из-за травмы. А один из поклонников «ПСЖ» пошел еще дальше. Болельщик снял номер в том же отеле, где расположилась делегация «Барселоны», и включил пожарную сигнализацию.

«Пожарник» планировал сделать это посреди ночи, но все же дождался, когда фанаты парижан закончат запускать фейерверки перед отелем «Барселоны». И лишь когда наступила тишина (в пять часов утра в день игры!), включил пожарную тревогу. За свою выходку болельщик был задержан и провел несколько часов в полицейском участке.

Начало матча показало, что переживали парижане не зря. Уже в первые полчаса игры «Барса» смело могла отправить в ворота Наваса парочку мячей. Не повезло. Более того, гости на ровном месте заработали пенальти в свои ворота, и лидер атак «ПСЖ», автор хет-трика на «Камп Ноу» Мбаппе с «точки» забил свой 25-й мяч в Лиге чемпионов, увеличив преимущество своей команды в двухматчевом противостоянии до 5:1.

Но команда Кумана не сдавалась, и на 37-й минуте Месси (кстати, в день трехлетия своего младшего сына Чиро!) роскошным дальним ударом в «девятку» отыграл один мяч. Более того, перед самым перерывом гости получили право на пенальти, но на сей раз Лео с «точки» проиграл дуэль экс-голкиперу… «Реала» Навасу. Вот это первый тайм: удары по воротам — 15:5 в пользу «Барсы», а на табло — 1:1!

«Надо же, он человек», — пошутил в Twitter после промаха Месси знаменитый экс-футболист, а ныне телеэксперт Гари Линекер, восхитившийся несколькими минутами ранее голом аргентинца.

После перерыва Месси и компания продолжали нагнетать обстановку у ворот «ПСЖ», но с каждой минутой их надежды на чудесное спасение таяли. «Барса» максимум могла выиграть битву. Война была проиграна на «Камп Ноу».

«Ливерпуль» (Англия) — «Лейпциг» (Германия) — 2:0 (Саллах, 70, Мане, 74). Первый матч — 2:0.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, ответная дуэль подопечных немецких специалистов Юргена Клоппа и Юлиана Нагельсмана, как и первая, состоялась на «Пушкаш Арене» в Будапеште.

С одной стороны после гостевой встречи у англичан был солидный перевес, а с другой, даже верные поклонники «Ливерпуля» в последнее время просто не знают, чего ждать от команды, проигравшей шесть (!) кряду домашних поединков в английской премьер-лиге.

К радости поклонников «Ливерпуля», подопечные Клоппа в столице Венгрии усилиями Салаха и Мане сумела развить добытое ранее преимущество и пробиться в четвертьфинал турнира. «Когда дела на „Энфилде“ идут не очень, просто нужно поменять домашний стадион», — шутят по горячим следам болельщики триумфатора Лиги чемпионов-2018/2019.

Напомним, что в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся также матчи: «Манчестер Сити» — «Боруссия» М., «Реал» — «Аталанта» (16 марта), «Челси» — «Атлетико» и «Бавария» — «Лацио» (17 марта).

Жеребьевка пар ¼ и ½ финала ЛЧ состоится 19 марта (в 13:00), а сами поединки — 6/7 апреля и 13/14 апреля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире поединок Лиги Европы «Динамо» — «Вильярреал».

Фото Twitter ФК «Барселона»

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