Экс-футболиста «Динамо» выгнали из турецкой команды по странной причине

Многократный чемпион Турции стамбульский «Галатасарай» принял решение расторгнуть в одностороннем порядке контракт с 31-летним Юнесом Беландой.

Причиной послужило интервью марокканца после домашнего матча национального чемпионата против «Сивасспора» (2:2), в котором футболист подвергнул нещадной критике качество газона на стадионе «Тюрк Телеком». «Непросто вернуться в игру на таком поле. Руководство „Галатасарая“ должно найти решение. Они знают, что мы здесь играем в футбол. Они должны заботиться о стадионе. Они должны найти решение. На поле играем мы, а они должны делать свою работу как надо, чтобы убедиться, что мы будем играть в лучших условиях. Даже на базе поле лучше. Это нормально? Нет», — отметил полузащитник.

Буквально на следующий день «Галатасарай» выступил с официальным заявлением. «После матча с „Сивасспором“ Беланда выступил с заявлениями, наносящими ущерб имиджу клуба и репутации членов правления клуба, что является нарушением условий контракта и внутренних дисциплинарных правил клуба. Продолжение сотрудничества стало невозможным, контракт Беланда был немедленно расторгнут в одностороннем порядке и по уважительной причине», — пояснили свою позицию руководители стамбульского клуба.

Отметим, что Беланда проводит свой четвертый сезон в составе «Галатасарая», куда перешел в 2017-м из киевского «Динамо». В нынешнем сезоне Юнес провел за команду во всех турнирах 27 матчей, в которых забил 8 мячей. После потери очков в матче с «Сивасспором» стамбульцы уступили лидерство в турнирной таблице «Бешикташу», от которого отстают теперь на два очка.

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