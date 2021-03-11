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Спорт

Украинская боец UFC продает свои откровенные фото: сеть негодует

12:57 11 марта 2021
Марина Мороз

Украинская боец UFC Марина Мороз, являющаяся единственной представительницей нашей страны в самом популярном промоушене, не стесняется демонстрировать свое тело.

И если раньше девушка показывала свою красоту своим подписчикам бесплатно (за ее страницей в Instagram следят 74 тысячи людей), то теперь она решила подзаработать. В частности, на одном из последних фото она выложила фото, на котором прикрыла «пятую точку» большим красным сердечком. Для тех же, кто хотел лицезреть все фото целиком и без ограничений, было предложено перейти на сайт, где будут размещены ее откровенные снимки и видео. И стоит подобное удовольствие будет 9,99 долларов в месяц.

К слову, подписчики не оценили подобный ход от Мороз. «Проститутка», «А зачем? Я одного не могу понять, без каких-либо упреков. Просто ради удовольствия и интереса? Не думаю я же, что ради денег», «Неееет, ты слишком хороша для такого дерьма», — писали поклонники Марины.

А чуть позже сама девушка выложила на своей странице скриншот с сообщением от Instagram о нарушении правил сообщества и удалении соответствующей фотографии.

Отметим, что у 29-летней уроженки Вольногорска, что в Днепропетровской области, есть чем порадовать своих поклонников. Посудите сами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина после расставания с французом Гаэлем Монфисом снялась в откровенной фотосессии.

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