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Спорт

Не травма: названа причина поражения Макгрегора в бою с Порье

14:08 11 марта 2021
Макгрегор&nbsp;— Порье

Поражение ирландского бойца Конора Макгрегора (22 победы, 5 поражений) от американца Дастина Порье (27 побед, 6 поражений), ставшее сенсацией для многих специалистов и болельщиков, на самом деле не было неожиданным.

«После того, как пошли разговоры о большом боксерском поединке (против экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо. — Авт.), мы сконцентрировались на нем. Это наша ошибка и наша вина. Теперь нам нужно вернуться к прежнему режиму работы и уделять больше внимания кикбоксингу, борьбе и другим направлениям. Тогда мы будем готовы к третьему поединку», — поделился своим мнением тренер ирландца Джон Кавана в интервью MMA Junkie.

Напомним, что в первом очном поединке в сентябре 2014-го Макгрегор нокаутировал своего соперника в первом раунде, а в реванше, состоявшемся в январе 2021-го, уже Порье завершил поединок досрочно во втором раунде. По словам главы UFC Дэйны Уайта, третий поединок между бойцами должен пройти уже нынешним летом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб не верит в большие перспективы Макгрегора после поражения от Порье.

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