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Спорт

Телевизором по голове: в прямом эфире спортивной передачи едва не произошла трагедия

16:13 11 марта 2021
Журналист Карлос Ордус

Неординарный эпизод произошел во время прямого эфира на популярном спортивном телеканале ESPN. Во время бурного обсуждения одного из футбольных матчей на журналиста Карлоса Ордуса с треском грохнулся огромный экран. Конструкция упала настолько резко, что ничего не подозревавшего ведущего буквально припечатало к столу.

После инцидента в студию начали писать обеспокоенные зрители, но сам пострадавший спустя некоторое время успокоил их. «Спасибо всем тем, кто написал мне, чтобы выразить поддержку после несчастного случая, который случился со мной прошлой ночью. К счастью, я в порядке. После медицинского осмотра и других сопутствующих обследований у меня не обнаружили серьезных травм. Я отделался синяками и ушибом носа, но обошлось без перелома», — написал Ордус на своей странице в Twitter.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин обматерил в прямом эфире арбитра матча с «Шахтером».

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