«Динамо» без единого удара в створ «всухую» проиграло дома «Вильярреалу»: видеообзор матча Лиги Европы

В четверг, 11 марта, киевское «Динамо» провело первый матч 1/8 финала Лиги Европы — на столичном НСК «Олимпийский» киевляне принимали испанский «Вильярреал».

«Динамо» (Киев, Украина) — «Вильярреал» (Испания) — 0:2

«Динамо»: Бущан, Кендзера (Караваев, 84), Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук (Андриевский, 68), Шапаренко (Шепелев, 68), Цыганков, Буяльский, Родригес, Беседин.

«Вильярреал»: Рулли, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Парехо, Капуэ, Тригерос (Мои Гомес, 85), Чуквуэзе (Хауме Коста, 84), Алькасер (Бакка, 63), Морено.

Голы: Пау Торрес (30), Альбиоль (52).

Для киевского «Динамо» испанские клубы — традиционно неудобные соперники. Шутка ли, последний раз динамовцы обыгрывали пиренейцев в далеком 1999-м, когда «бело-синие» ведомые Шевченко и Ребровым в четвертьфинале Лиги чемпионов расправились в Киеве с мадридским «Реалом» (2:0). С тех пор в 16 матчах было добыто лишь семь ничьих при девяти поражениях. Но, как это ни парадоксально, однажды «Динамо» прошло испанский клуб по сумме двух матчей, когда в Кубке УЕФА-2008/2009 сыграло 1:1 с «Валенсией» дома и 2:2 на выезде.

Не были киевляне фаворитами и на этот раз, хоть и «Вильярреал» пребывает не в лучшей форме и имеет в чемпионате восьмиматчевую серию без побед. «Бело-синие», поддерживаемые зрителями с трибун, уж слишком уважительно отнеслись к сопернику, с первых минут отдав инициативу. Гости же по-хозяйски взялись за дело, и уже на 3-й минуте после навеса с левого фланга Тригерос в падении пробивал по воротам с близкого расстояния, но, к счастью, не попал в створ.

«Динамо» ответило своим убойным моментом уже через пару минут, когда после навеса с левого фланга Цыганков пробивал головой с линии вратарской, но мяч пролетел над перекладиной. Еще один голевой момент киевляне создали в середине тайма. Вратарь неудачно выбил мяч, сыграв на опережение за пределами своей штрафной площадки, но подхвативший мяч Беседин не смог добить до пустых ворот.

Когда казалось, что «бело-синим» удалось выровнять игру, последовал болезненный укол. После подачи с углового защита киевлян отбилась, но испанцы сразу же забросили мяч назад в штрафную, к чему, видимо, не была готова защита хозяев, Морено прострелил во вратарскую, а Пау Торрес в падении ногой отправил мяч в ворота с близкого расстояния.

0:1 Пау Торрес (30-я мин.)

Вскоре после перерыва хозяева пропустили и второй мяч. Лучший бомбардир «Вильярреала» в нынешнем сезоне Морено выиграл верховую борьбу, замыкая навес с левого фланга, с его ударом Бущан справился, парировав перед собой, а вот накрыть Рауля Альбиоля, подоспевшего на добивание, уже никто не смог. Вот так, сдержав забивных нападающих «Вильярреала», динамовцы не уследили за двумя центральными защитниками…

0:2 Рауль Альбиоль (52-я мин.)

У динамовцев был еще почти тайм в запасе, чтобы попытаться исправить ситуацию, но из моментов, созданных подопечными Мирчи Луческу, заслуживает внимания разве что дальний выстрел со штрафного в исполнении Цыганкова, когда мяч просвистел рядом со штангой, да еще один удар Виктора метров с 20-ти, которому совсем немного не хватило точности.

«Вильярреал» же уверенно довел матч до победы, при этом не позволив динамовцам нанести ни одного удара в рамку своих ворот, которая позволяет чувствовать себя вполне комфортно перед ответным матчем. А Унаи Эмери близок к тому, чтобы и второй раз в карьере обыграть Мирчу Луческу: в сезоне-2015/2016 ведомая испанским специалистом «Севилья» оказалась сильнее донецкого «Шахтера» по сумме двух матчей (2:2 на выезде и 3:1 дома) в полуфинале Лиги Европы.

Добавим, что ответный матч пройдет через неделю, 18 марта, на «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале.

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