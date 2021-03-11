Спасение «Милана» на «Олд Траффорд» и голевой пас вратаря «Гранады»: видеообзоры матчей Лиги Европы

В четверг, 11 марта, состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги Европы, в которой продолжают выступления два украинских клуба — «Динамо» и «Шахтер». Двадцать взятий ворот в восьми поединках и при этом ни одного «сухого» матча.

Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

«Динамо» (Украина) — «Вильярреал» (Испания) — 0:2 (Пау Торрес, 30, Альбиоль, 52).

«Рома» (Италия) — «Шахтер» (Украина) — 3:0 (Пеллегрини, 23, Эль-Шаарави, 73, Манчини, 77).

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Милан» (Италия) — 1:1 (Диалло, 50 — Кьяер, 90+2).

Гол 18-летнего ивуарийца Диалло спустя четыре минуты после выхода на замену мог принести «МЮ» на «Олд Траффорд» победу, но в компенсированные минуты датский защитник гостей Кьяер точным ударом головой после подачи углового позволил бывшему клубу Андрея Шевченко повысить свои шансы на выход в четвертьфинал турнира.

«Славия» (Чехия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 1:1 (Станчу, 7 — Хеландер, 36).

«Аякс» (Нидерланды) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 3:0 (Классен, 62, Тадич, 82, Броббей, 90+2).

Разгромная победа амстердамцев не только позволила подопечным Эрика Тен Хага значительно повысить свои шансы на выход в восьмерку сильнейших команд турнира, но и подняла Нидерланды на седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА (на восьмую позицию опустилась Россия).

«Гранада» (Испания) — «Мольде» (Норвегия) — 2:0 (Молина, 26, Сольдадо, 76). На 76-й минуте удален Эллингсен («Мольде»).

К первому взятию ворот норвежцев оказался причастен вратарь хозяев поля Руй Силва. Находясь рядом с собственной штрафной площадкой, португалец дальним ударом забросил мяч к чужим воротам, после чего Молина вывел «Гранаду» вперед. Как сообщает Squawka, Силва — первый вратарь, отметившийся результативной передачей в Лиге Европы более чем за год (в последний раз подобное удавалось стражу ворот «Брюгге» Симону Миньоле в поединке с «МЮ» в феврале 2020-го).

«Тоттенхэм» (Англия) — «Динамо» (Хорватия) — 2:0 (Кейн, 25, 70).

«Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия) — 1:3 (Эль-Араби, 58 — Эдегор, 34, Габриэл, 80, Эльнени, 85).

Ответные поединки будут сыграны 18 марта.

Жеребьевка пар ¼ и ½ финала состоится 19 марта (в 14:00), а сами игры намечены на 8 и 15 апреля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «ПСЖ» выбил «Барселону» с Лионелем Месси из Лиги чемпионов.

Фото uefa.com

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