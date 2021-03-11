Бывший тренер «Шахтера» разгромил чемпиона Украины в Лиге Европы: видеообзор матча

В четверг, 11 марта, следом за киевским «Динамо», уступившим на своем поле испанскому «Вильярреалу», свой первый поединок в рамках 1/8 финала Лиги Европы сыграл и донецкий «Шахтер» — «горняки» на выезде встречались с римской «Ромой».

«Рома» (Рим, Италия) — «Шахтер» (Донецк, Украина) — 3:0

«Рома»: Лопес, Манчини, Кумбула, Кристанте, Карсдорп, Вильяр, Диавара (Ибаньес, 79), Спинаццола (Бруно Перес, 79), Пеллегрини (Карлес Перес, 79), Педро (Эль-Шаарави, 63), Мхитарян (Майораль, 34).

«Шахтер»: Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Тете (Коноплянка, 87), Марлос (Маркос Антонио, 87), Алан Патрик (Судаков, 79), Тайсон (Соломон, 79), Мораес (Дентиньо, 76).

Голы: Пеллегрини (23), Эль-Шаарави (73), Манчини (77).

Многие специалисты и болельщики рассматривали матчи «Шахтера» с «Ромой» как противостояние «горняков» со своим бывшим тренером Паулу Фонсекой, под руководством которого в период с мая 2016-го по июнь 2019-го по три раза выиграли чемпионат и завоевали Кубок Украины. Также против своих бывших партнеров вышел на поле и полузащитник римлян Генрих Мхитарян.

«Горняки», несмотря на громкий статус соперника, не намеревались отсиживаться в обороне. Уже на старте поединка быструю атаку гостей завершил Тайсон ударом в руки вратарю. Впрочем, без работы не оставался и молодой голкипер дончан Трубин. В частности, ему пришлось вступать в игру после того, как Кумбулла срезал мяч после подачи с углового, и Анатолий парировал мяч на самой линии.

В середине первого тайма хозяевам удалось открыть счет. Быстро разыграв аут, Педро ускорился, разогнав атаку римлян, разрезным пасом вывел к воротам Пеллегрини, и капитан «Ромы» пробил мимо Трубина — 1:0.

Вскоре реальный момент отыграться был у Мораеса, но удар Жуниора, замыкавшего прострел Додо с правого фланга, парировал голкипер. В ответ у противоположных ворот Мхитарян едва не наказал Трубина за ошибку при ударе от ворот, но мяч опустился на сетку сверху.

В начале второго тайма два супермомента было у Тете. Сначала бразильский полузащитник «Шахтера» прорвался в штрафную, но с его ударом справился вратарь, а затем и самому «горняку» не хватило немного точности, когда он пробивал от правого угла штрафной. Еще один раз гости могли сравнивать счет, когда мяч отскочил к Мораесу в штрафной, но голкипер «Ромы» и тут сыграл выше всяких похвал, вовремя сомкнув ноги и не дав мячу прошмыгнуть в сетку.

Но на этом весь позитив для подопечных Луиша Каштру закончился, и в течение нескольких минут «Шахтер» пропустил дважды. Сначала вышедший на замену Эль-Шаарави убежал к воротам и пробил над распластавшимся Трубиным, а затем после подачи с углового Манчини удачно сыграл головой, пробив под перекладину.

Видеообзор матча

В итоге вполне благоприятный, как для двухматчевого противостояния, счет превратился для «горняков» в разгромное поражение. Теперь через неделю, 18 марта, в ответном поединке на НСК «Олимпийский» подопечным Луиша Каштру необходимо надеяться на чудо…

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