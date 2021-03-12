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Спорт

Скандальный Редкач встретится в ринге с экс-чемпионом мира: названа дата

9:03 12 марта 2021
Иван Редкач

Украинский боксер Иван Редкач (23 победы, 18 из них — нокаутом, 5 поражений, 1 ничья), неоднократно высказывавшийся в нелицеприятной форме в сети о своем соотечественнике Василие Ломаченко, узнал имя своего следующего соперника.

Как подтвердила промоутерская компания Triller Fight Club, 17 апреля в Атланте (штат Джорджия, США) наш соотечественник сразится с американцем Реджисом Прогрейсом (25 побед, 21 из них — нокаутом, 1 поражение). Свое единственное поражение в карьере Реджис потерпел в октябре 2019-го, уступив по очкам британцу Джошу Тэйлору в финале Всемирной боксерской суперсерии, что стоило ему чемпионских поясов по версиям WBO и WBC.

Добавим, что предстоящий поединок пройдет в андеркарде боя между бывшим борцом Беном Аскреном, дебютирующим в боксе, и популярным блогером Джейком Полом.

Напомним, что свой последний бой Редкач провел в январе 2020-го, уступив по очкам американцу Дэнни Гарсии. При этом соперник пожаловался на то, что во время поединка украинец укусил его за шею. Что касается Прогрейса, то в конце октября 2020-го американец нокаутировал в третьем раунде своего соотечественника Хуана Херальдеса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик предложил Джойсу провести бой на НСК «Олимпийский» в Киеве.

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