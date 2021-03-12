Экс-футболист «Ливерпуля» перенес острый инфаркт в 36 лет

Бывший игрок английского «Ливерпуля», испанских «Реал Сосьедада» и «Бетиса» 36-летний чилиец Марк Гонсалес перенес острый инфаркт. Об этом сообщила супруга футболиста на своей странице в Instagram.

«Любовь всей моей жизни, мой спутник, как же ты меня напугал, какой ужас заставил пережить. Невероятно, как все может меняться в один момент, жизнь удивляет нас и подвергает испытаниям, но с верой, силой и надеждой мы все это преодолеваем. Последние ночи были действительно кошмарными, дни проходили в безызвестности, было очень страшно. Я говорю это, потому что ты здесь, с нами, тебе уже немного лучше. Давайте ценить эти моменты, семью и, прежде всего, жизнь.

Марк перенес острый инфаркт миокарда, и я рассказываю об этом сейчас и здесь, чтобы вы знали, что в социальных сетях показываю не только хорошее. Мы такие же люди, как все вы, у нас бывают моменты падений и страха. Наслаждайтесь каждой минутой своей жизни. Хочу, чтобы ты всегда был рядом со мной", — поделилась своими переживаями Маура Ривера.

Отметим, что в составе «Ливерпуля» Гонсалес стал финалистом Лиги чемпионов-2006/2007, где «мерсисайдцы» уступили итальянскому «Милану» (1:2), а вместе со сборной Чили, за которую провел 56 матчей, стал победителем Кубка Америки в 2016-м. Последним клубом полузащитника был чилийский «Магальянес», в котором футболист и завершил карьеру в октябре 2019-го.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев попал в больницу с острым инфарктом.

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