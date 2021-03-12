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Спорт

Штраф на полмиллиона: украинский футбольный клуб наказан за «необеспечение безопасности»

12:22 12 марта 2021
Олимпик Донецк

Донецкий «Олимпик», проигравший землякам из «Шахтера» в скандальном матче 17-го тура чемпионата Украины, подвергся серьезному финансовому наказанию от национальной федерации.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ признал клуб виновным в необеспечении надлежащей безопасности при подготовке и проведении матча. По мнению функционеров, это привело к появлению президента «Олимпика» Владислава Гельзина (на фото в заголовке) в судейской раздевалке стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского и на послематчевом флеш-интервью главного тренера «олимпийцев» Юрия Калитвинцева, во время которого руководитель клуба обматерил главного арбитра встречи и весь профильный комитет федерации. Также донецкому клубу запрещено использовать стадион имени Валерия Лобановского в Киеве, который является домашним для донецкой команды с 2017 года, до завершения сезона-2020/2021.

«По результатам рассмотрения КДК УАФ принял решение о наложении на „Олимпик“ штрафа в размере 500 000 гривен за систематическое необеспечение безопасности клубом-хозяином во время матчей УПЛ. Клуб предупрежден о возможности применения нефинансовых санкций, в том числе в виде лишения турнирных очков, в случае повторения нарушений», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте УАФ.

Отметим, что после 16 туров «Олимпик» набрал 17 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место, опережая идущий последним ФК «Львов» на пять баллов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Игоря Суркиса оштрафовали на 50 тысяч за критику комитета арбитров.

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