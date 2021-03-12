В субботу, 13 марта, стартует 18-й тур чемпионата Украины по футболу.

Закарпатский «Минай», перенесший матч прошлого тура с «Динамо» из Ужгорода в Киев по соображениям безопасности, примет «Ингулец» в Ужгороде несмотря на нахождение области в «красной» зоне. А полтавская «Ворскла», не знающая горечи поражений в пяти последних матчах чемпионата, попробует продолжить свою серию в домашнем поединке с «Днепром-1».

На следующий день, 14 марта, пройдут сразу два матча, которые можно назвать центральными в туре. Донецкий «Шахтер», разгромленный в Италии римской «Ромой» в Лиге Европы, сыграет на НСК «Олимпийский» в Киеве с черниговской «Десной», а в Запорожье сойдутся луганская «Заря» и киевское «Динамо», уступившее на неделе на своем поле испанскому «Вильярреалу». Поединки первого круга между соперниками завершились результативными ничьими, и предстоящие матчи также наверняка пройдут в интересной бескомпромиссной борьбе.

Букмекеры отдают предпочтение грандам отечественного футбола в противостоянии с непростыми соперниками. К примеру, аналитики «Фаворит Спорт» дают на победу «Шахтера» коэффициент 1,53, в то время как успех «Десны» оценивается в 6,0 (ничья — 4,30). А вот в паре «Зари» и «Динамо», по мнению специалистов, шансы на успех фактически равные: 2,92 на луганчан и 2,31 на киевлян (ничья — 3,60).

Продолжает свое «турне» по Украине «Мариуполь», который не провел ни одного матча в родном городе с начала сезона. На этот раз номинально домашний матч с «Колосом» азовцы проведут в Коваливке. Еще в одном поединке «Александрия» примет донецкий «Олимпик». А вот львовское дерби между «Львовом» и «Рухом» было перенесено на неопределенный срок, чтобы поберечь газон «Арены Львов» перед матчами сборной Украины против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта).

Чемпионат Украины. 18-й тур

13 марта (суббота)

«Минай» — «Ингулец» «Футбол 2» 14:00

«Ворскла» — «Днепр-1» «Футбол 2» 17:00

14 марта (воскресенье)

«Мариуполь» — «Колос» «Футбол 1» 14:00

«Шахтер» — «Десна» «Футбол 1» 17:00

«Заря» — «Динамо» УНИАН 17:00

«Александрия» — «Олимпик» «Футбол 1» 19:30

Матч «Львов» — «Рух» перенесен на неопределенный срок

Положение команд:

1. «Динамо» — 40 очков (17 матчей);

2. «Шахтер» — 36 (17);

3. «Заря» — 32 (16);

4. «Десна» — 30 (17);

5. «Ворскла» — 28 (17);

6. «Александрия» — 23 (17);

7. «Колос» — 23 (17);

8. «Олимпик» — 17 (16);

9. «Мариуполь» — 17 (17);

10. «Днепр-1» — 16 (17);

11. «Ингулец» — 13 (17);

12. «Рух» — 13 (17);

13. «Минай» — 13 (16);

14. «Львов» — 12 (16).

Бомбардиры: 10 мячей — Виктор Цыганков («Динамо»); 9 — Захедитабар Шахаб («Олимпик» / «Заря»), Владислав Кулач («Ворскла»); 8 — Анатолий Нуриев («Минай»), Александр Гладкий («Заря»); 7 — Филипп Будковский («Десна»); 6 — Андрей Тотовицкий (оба — «Десна»); 5 — Владислав Кочергин («Заря»), Евгений Селезнев («Колос»), Младен Бартулович («Ингулец»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Олимпик» оштрафован КДК УАФ на 500 тысяч и остался без «домашнего» стадиона.

Фото ФК «Динамо»

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