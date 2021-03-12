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Спорт

Криштиану Роналду покинет «Ювентус»: названа причина

17:29 12 марта 2021
Криштиану Роналду

Сенсационный вылет туринского «Ювентуса» из Лиги чемпионов спровоцировал волну разговоров о скором расставании «Старой Синьоры» со своим звездным нападающим португальцем Криштиану Роналду.

Итальянский клуб второй год подряд не может выйти в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы (в прошлом сезоне туринцы не смогли преодолеть барьер в лице французского «Лиона», в нынешнем споткнулись о португальский «Порту»), и не могут удовлетворить финансовые аппетиты пятикратного обладателя «Золотого мяча».

А зарплата у КриРо — дай Боже. 36-летний португалец, несмотря на солидный, как для футболиста возраст, зарабатывает 31 млн евро в год. Хоть в «Ювентусе» и довольны результативностью Криштиану, все же намерены избавиться от него уже нынешним летом.

К слову, на Роналду уже и покупатель нашелся. По информации El Chiringuito, агент футболиста Жорже Мендеш уже провел переговоры с «Реалом» на предмет возвращения своего клиента в Мадрид. Цена перехода — 60 млн евро, и якобы «сливочные» совсем не против такой сделки.

Напомним, что с португальцем в составе в период с 2009-го по 2018-й «Реал» четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду стал первым в мире человеком с более 500 миллионами подписчиков в соцсетях.

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