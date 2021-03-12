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Спорт

Знаменитый теннисист, обвинявшийся в домашнем насилии, стал отцом

19:02 12 марта 2021
Александр Зверев

Седьмая ракетка мира немец Александр Зверев, которого обвиняла в домашнем насилии его бывшая девушка россиянка Ольга Шарыпова, стал отцом. Радостной новостью поделилась в Instagram мать ребенка немецкая модель Бренда Патеа.

«Приветствуем появление в этом мире Майлы», — написала девушка на своей странице в социальной сети.

Примечательно, что с Брендой 23-летний теннисист также уже не состоит в отношениях. Девушка не общается со своим бывшим парнем и неоднократно заявляла, что не собирается делить с ним опеку над ребенком.

А вот в семье экс-первой ракетки мира британца Энди Маррея родился уже четвертый ребенок. Учитывая, что беременность супруги теннисиста Ким проходила в строжайшей секретности в условиях карантина, пара пока не разглашает пол ребенка. При этом у Энди уже подрастают трое детей — пятилетняя дочь София, трехлетний сын Эди и годовалый Тэдди.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у футболиста сборной Украины Александра Караваева родился сын.

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