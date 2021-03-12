«Сначала я отказался от идеи развивать гиревой спорт в Израиле, считая, что заставить еврея таскать тяжести невозможно»

Полтавчане Лариса и Владимир Дороховы — он украинец родом из небольшого райцентра Шишаки на Полтавщине, она полтавчанка с еврейскими корнями — на постоянное место жительства в Израиль уезжать не собирались. Лариса работала женским парикмахером, Владимир семь лет был главным тренером сборной Украины по гиревому спорту. По меркам того времени были вполне обеспеченной семьей — имели хорошую кооперативную квартиру, ни в чем себе не отказывали, много путешествовали. Но после распада СССР они вместе с дочкой решились уехать в неизвестность. Взяли с собой по чемодану вещей и пару баулов. А Владимир Васильевич первым делом сложил в сумку все свои награды, а также три рекомендательных письма спортивных руководителей высокого ранга, в том числе от тогдашнего министра спорта Украины Валерия Борзова. Надеялся, это поможет в профессиональной карьере на чужбине.

«У тебя тут не будет такого уважения, как дома. Здесь даже профессора улицы метут»

«Молодой человек, эти бумаги сохраните как память для своих потомков, — добродушно сказала Владимиру Дорохову чиновница из числа первых репатриантов в министерстве культуры и спорта в Тель-Авиве, куда он, уверенный в себе и амбициозный (к 45 годам Владимир Дорохов, мастер спорта по тяжелой атлетике, был уже заслуженным тренером Украины по гиревому спорту, воспитавшим целую плеяду чемпионов и победителей турниров самых высоких рангов), первым делом отправился в поисках работы. — Израильтяне люди ленивые, они любят поесть и поспать, спортом тут занимаются мало. Но вы можете попробовать себя как тренер. Арендуйте помещение и ищите желающих заниматься с вами. Или можете стать учителем физкультуры, хотя это и более сложный путь. Но, прежде всего, нужно окончить шестимесячные курсы по изучению иврита, что позволит вам двигаться дальше».

— Это не то чтобы выбило меня из колеи, но как будто сняло пелену с глаз, — улыбается Владимир Дорохов, с которым я общаюсь в мессенджере. — Сразу вспомнились слова из письма покойной тещи, которая уехала в Израиль на полтора года раньше нас. «Вова, писала она, у тебя тут не будет такого уважения, как дома. Потому что здесь даже профессора улицы метут». Откровенно сказать, я тогда готов был взять в руки даже метлу — семью-то нужно было на что-то содержать…

Прямо в аэропорту Бэн-Гурион нам выписали чек на социальную помощь и организовали трансфер в небольшой городок Пардес Кац, недалеко от Иерусалима, который мы выбрали для проживания. Там жила двоюродная сестра супруги. На север, где обосновался ее брат, ехать побоялись, поскольку там трудно было найти работу. Денег должно было хватить на полгода — на то, чтобы снять жилье и худо-бедно питаться.

Впрочем, с работой было везде трудно, и Владимир обрадовался, когда ему предложили мыть лестничные площадки в двух многоэтажках.

— Тогда каждый день в Израиль прибывали тысячи репатриантов из распавшегося Советского Союза, которые готовы были выполнять любую работу, лишь бы как-то зацепиться на новом месте, — продолжает Владимир. — Помню, когда рано утром, часов в пять или в шесть, я подъехал к проходной табачной фабрики в Тель-Авиве, набиравшей разнорабочих, там уже стояла длиннющая очередь из бывших советских граждан. Ворота проходной открылись, и внутрь пригласили нескольких человек. Остальные несолоно хлебавши начали расходиться. И тут в воротах появился невысокого роста мужчина и на ломаном русском выкрикнул: «Кто здесь Дорохофф?» Это был директор фабрики, репатриант из Польши, по совместительству руководитель сборной Израиля по настольному теннису. Он услышал обо мне от общих знакомых и предложил работу в цеху. Я надеялся, это временно, а задержался на фабрике на целых 22 года.

«Первый турнир мы провели по упрощенной схеме, так как не хватало… гирь»

— Но дома-то наверняка брали в руки гири, которые прихватили с собой?

— Нет, я их оставил в Полтаве. Зато зонтики с женой не забыли взять, послушав советов бывалых людей. Будто в Израиле каждый день идет дождь или их нельзя было купить, — улыбается мой собеседник. — А вот гирь здесь в помине тогда не было — о таком виде спорта тут вообще не знали. Здесь популярны культуризм, большой теннис, плавание, кроссфит… То есть в моих услугах как специалиста никто не нуждался.

— Тогда как же вам удалось организовать сборную Израиля по гиревому спорту и вывести ее на международный уровень?

— Работая на производстве, я, сказать честно, поставил крест на спортивной карьере. Сначала освоил профессию погрузчика — подвозил на каре продукцию для изготовления сигарет. По ходу изучил иврит, причем обошелся без курсов. Увидев мое старание и авторитет среди рабочих, руководство стало мне больше доверять и выдвинуло на должность заместителя председателя рабочего комитета, типа нашего профсоюза. Я уже не мыл подъезды, а занимался организацией экскурсий, решал, кому и сколько добавить к зарплате за прилежный труд. У меня был стол в отдельном помещении, и я только выписывал накладные, так как стал кладовщиком.

Появилось время заниматься в спортзале. Видя мой профессионализм при выполнении упражнений с гантелями и штангами, многие люди, посещавшие спортзал, начали советоваться со мной, и я с радостью делился своими знаниями. А руководство клуба, узнав о том, что имею разрешение на работу тренером по тяжелой атлетике, предложило соответствующую должность. И на протяжении 17 лет я с 6:00 до 15:00 находился на табачной фабрике, а с 17:00 до 23:00 — в спортклубе. Было очень сложно. Но что жаловаться? Купили с Ларисой автомобиль, обзавелись трехкомнатной квартирой недалеко от Тель-Авива, взяв банковский кредит на 25 лет, много путешествовали. В общем, жизнь вошла в накатанную колею.

Как вдруг десять лет назад мне позвонил Миша Бруштейн, бывший одессит, которому я когда-то в Украине вручал значок мастера спорта. Он помнил меня с тех пор и продолжал, кстати, заниматься гирями после переезда в Израиль. От его предложения развивать здесь гиревой спорт я сначала отмахнулся, сказав, что заставить евреев таскать тяжести невозможно. Но, познакомившись с Мишей поближе, увидев его энтузиазм и энтузиазм еще десятка его друзей, сам загорелся идеей провести первый открытый чемпионат Израиля по гиревому спорту. И через два года мы организовали такое мероприятие в Тель-Авиве.

Первый турнир по гиревому спорту вызвал у израильтян огромный интерес

— Кстати, где взяли гири для тренировок?

— Сначала ребята где-то доставали их с рук. Хотя Гриша Бардачов, например, имел собственную, вывезенную из СССР. На десять человек было всего пять гирь. С ними выступали и на первом открытом чемпионате Израиля. Хотя участников было семь десятков. Мы полстраны объездили, чтобы найти этих людей и как-то заинтересовать. Все они были репатриантами, со слабенькой подготовкой. Да и сам турнир проходил по упрощенной программе: участники выполняли элементарное упражнение — рывок. Зато сколько было болельщиков, сколько эмоций! И тогда я понял, что нужно брать развитие гиревого спорта в Израиле в свои руки.

«Мечтаю свести сборные Украины и Израиля в одном поединке»

Вот уже семь лет Владимир Дорохов является президентом Федерации гиревого спорта Израиля. Человек без жизненной закалки вряд ли прошел бы такой путь.

— Я многим чиновникам рассказывал, что гиревой спорт не требует материальных затрат, а польза от него огромная, — улыбается Владимир Васильевич. — Со мной соглашались, но никто пальцем не пошевельнул, чтобы помочь. Тут такое не проходит — не тот менталитет. Здесь, чтобы выжить, нужно постоянно проявлять изобретательность.

Да, мы с первой командой начали расширять географию своих спортивных клубов, готовить тренеров по маленьким городам, получив на это специальное разрешение государства. Покупали в Китае гири. Я советовался со знакомыми насчет того, как продвигаться дальше, и они мне подсказывали, что надо создавать амуту — общественную организацию, через которую можно получать пожертвования. Но это возможно лишь через два года после регистрации. Наверное, это правильно: смог выжить за эти годы, значит, с тобой будут считаться. В общем, в позапрошлом году наша амута получила эксклюзивное право от государства развивать гиревой спорт в Израиле и счет в банке. Зарабатываем как можем: торгуем майками, значками.

Вот уже семь лет Владимир Дорохов является президентом Федерации гиревого спорта Израиля

— И все-таки: как вам удалось заставить евреев таскать тяжести?

— После победы на чемпионате Европы в болгарской Варне (это было в 2015 году), где мои подопечные, все как один репатрианты, соревновались со спортсменами Германии, Италии, тоже, кстати, в основном выходцами из бывшего СССР, о нас написали израильские газеты и рассказали телевизионные каналы. Мы сами презентовали этот вид спорта, участвуя в мероприятиях учебных заведений и разных городов. Показывали видеозаписи выступлений чиновникам, заставляя их восторгаться. В своем клубе развесили фотографии, сделанные на чемпионате Европы. А на открытие чемпионата Израиля по гиревому спорту пригласили профессионалов из США, Бразилии, Польши, Украины, Узбекистана. В общем, федерация была на слуху, и люди начали проявлять к нам интерес.

Хотя проявлять интерес и принимать участие в соревнованиях — это две большие разницы, как говорят в Одессе. Здесь ведь государство не спонсирует спортивные команды. Поэтому как можно заставить человека вынуть немалые деньги из своего кармана, чтобы полететь в другую страну на турнир или даже чтобы купить форму? Кстати, форму для команды в национальных сине-белых цветах на мировой чемпионат, проходивший в 2019 году в Дублине (Ирландия), мы заказывали за собственные средства. Так же, как и флаги своего государства, которые ирландцы поднимали в честь наших чемпионов… Сегодня процентов тридцать сборной — коренное население Израиля.

Самая большая гордость тренера — его ученики, среди которых много успешных спортсменов, победителей европейских и мировых турниров

Самая большая гордость Владимира Дорохова как тренера — семья Майгер. Наталья — чемпионка Израиля, Европы и мира — на турнире в Ирландии показала лучший мировой результат, подняв за 10 минут 16-килограммовую гирю 207 раз! Ее муж Сергей вернулся домой с соревнования с бронзовой медалью. А их 17-летний сын Ян в мировом чемпионате, проходившем в прошлом году в Бразилии в онлайн-режиме, стал призером среди юниоров.

— Увы, пандемия поломала многие наши планы, как и у всех людей на планете, — говорит Владимир. — Считай, год вхолостую прошел. Онлайн-соревнования совсем не то. В них нет духа состязания, нет эмоций! Ну, выполнил спортсмен какое-то упражнение на камеру, ну, отправил видео в оргкомитет, получил свою оценку — и все. На 2020 год у нас, кстати, были запланированы в Киеве соревнования между сборной Украины и сборной Израиля. Для меня лично они представляют огромный интерес. Ведь на момент переезда в Израиль я вывел гиревой спорт в Украине на пик его популярности. С нуля поднял его в Израиле. Вот это остается пока моей самой заветной мечтой — свести в поединке сборные двух стран, в которых я состоялся как тренер.

73-летний Владимир Дорохов тоже принимает участие в соревнованиях - выжимает 16-килограммовые гири по 120 раз за 10 минут

Сегодня Владимиру Дорохову 73 года. В 62 он ушел с табачной фабрики на неполную пенсию по состоянию здоровья, но еще пять лет до выхода на полную пенсию продолжал работать в спортивном клубе. Сейчас в связи с карантином проводит индивидуальные тренировки. Да и сам (дедушка двух взрослых внуков и одной внучки) еще выжимает 16-килограммовые гири на соревнованиях — по 120 раз за 10 минут. И каждый раз побеждает. «Потому что в возрастной категории 70+, кроме меня, никого нет. А если появятся конкуренты, то я к тому времени перейду в категорию 75+», — улыбается Владимир.

Напомним, в по темпам вакцинации против COVID-19 Израиль опережает весь мир и уже весной планирует вернуться к активной жизни без ограничений. Благодаря чему это стало возможным «ФАКТАМ» рассказал украинец Даниэль Шапшович, который давно живет в Израиле и долгое время работает там семейным врачом.

Фото со страницы Владимира Дорохова в «Фейсбуке»

29

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter