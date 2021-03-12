Футбольный арбитр бесстыдно помочился в шорты в прямом телеэфире

Футбольный рефери Дени да Силва Рибейру Серафим после матча 1/64 финала Кубка Бразилии между «Боавиштой» и «Гоясом» зажил дурной славы. Вернее, перед его началом. Пока ассистенты арбитра отправились на свои позиции, а футболисты вели последние приготовления к игре, служитель Фемиды, соблюдая все правила конспирации, помочился прямо в центральном круге, не снимая шорт, сообщает The Sun.

Не смутил бесстыдника даже тот факт, что поединок транслировался в прямом телеэфире. Камеры зафиксировали, как по ногам арбитра течет, уж простите, моча. Хотя комментатор, как раз представлявший судейскую бригаду, не заметил неладное.

К слову, 35-летний Дени да Силва Рибейру Серафим, работающий на матчах второго и третьего бразильских дивизионов, а также Кубка страны, провел весь поединок на стадионе «Эльсир Ресенде», завершившийся победой «Боавишты» — 3:1.

Отметим, что бразилец далеко не первый мочеиспускатель в футбольной среде. Достаточно вспомнить, как знаменитый немецкий вратарь Йенс Леманн в 2009 году в матче Лиги чемпионов «Штутгарт» — «Униря» во время атаки своей команды рванул за рекламный щит, справил нужду и, как ни в чем не бывало, вернулся на футбольное поле. После игры голкипер объяснил журналистам свой поступок тем, что он как никогда сильно нервничал.

Отличались раньше и рефери. В том же, 2009-м, прямо во время игры помочился знаменитый швейцарский арбитр Массимо Бузакка, которого пригласили провести матч чемпионата Катара между действующим чемпионом страны «Аль-Гарафой» и «Аль-Хором». Учитывая, что свой поступок швейцарец совершил в священный для мусульман месяц Рамадан, его больше никогда не приглашали обслуживать поединки чемпионата Катара.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что неуклюжий арбитр помешал команде забить гол в пустые ворота.

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