27.65 / 27.83 32.90 / 33.24
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Футбольный арбитр бесстыдно помочился в шорты в прямом телеэфире

10:17 13 марта 2021
Арбитр Дени да Силва Рибейру Серафим

Футбольный рефери Дени да Силва Рибейру Серафим после матча 1/64 финала Кубка Бразилии между «Боавиштой» и «Гоясом» зажил дурной славы. Вернее, перед его началом. Пока ассистенты арбитра отправились на свои позиции, а футболисты вели последние приготовления к игре, служитель Фемиды, соблюдая все правила конспирации, помочился прямо в центральном круге, не снимая шорт, сообщает The Sun.

Не смутил бесстыдника даже тот факт, что поединок транслировался в прямом телеэфире. Камеры зафиксировали, как по ногам арбитра течет, уж простите, моча. Хотя комментатор, как раз представлявший судейскую бригаду, не заметил неладное.

К слову, 35-летний Дени да Силва Рибейру Серафим, работающий на матчах второго и третьего бразильских дивизионов, а также Кубка страны, провел весь поединок на стадионе «Эльсир Ресенде», завершившийся победой «Боавишты» — 3:1.

Отметим, что бразилец далеко не первый мочеиспускатель в футбольной среде. Достаточно вспомнить, как знаменитый немецкий вратарь Йенс Леманн в 2009 году в матче Лиги чемпионов «Штутгарт» — «Униря» во время атаки своей команды рванул за рекламный щит, справил нужду и, как ни в чем не бывало, вернулся на футбольное поле. После игры голкипер объяснил журналистам свой поступок тем, что он как никогда сильно нервничал.

Отличались раньше и рефери. В том же, 2009-м, прямо во время игры помочился знаменитый швейцарский арбитр Массимо Бузакка, которого пригласили провести матч чемпионата Катара между действующим чемпионом страны «Аль-Гарафой» и «Аль-Хором». Учитывая, что свой поступок швейцарец совершил в священный для мусульман месяц Рамадан, его больше никогда не приглашали обслуживать поединки чемпионата Катара.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что неуклюжий арбитр помешал команде забить гол в пустые ворота.

96

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник на концерте

Метит на место Таюне? Олег Винник удивил трогательным исполнением песни с эффектной брюнеткой

Сергей Соседов

Соседов рассказал, как в СССР раскручивали «ничем не выдающуюся» Пугачеву

Мурат Налчаджиоглу

После «воссоединения» с Ани Лорак ее экс-муж ретировался и попал в переделку

Настоящий Моргенштерн

Моргенштерн приехал в Киев: в «Дизель шоу» показали выступление «короля из Хайфы»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер